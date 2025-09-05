Zo goed (óf slecht) werkt de Meten-app op de iPhone en iPad

Moet je iets opmeten, maar heb je geen meetlint bij de hand? Wij hebben voor je getest hoe goed (of slecht) de Meten-app op de iPhone en iPad werkt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meten-app van Apple

Gebruik jij een iPhone of iPad? Apple biedt standaard een aantal applicaties aan, die gratis te gebruiken zijn op de smartphone en tablet. Eén daarvan is de Meten-app, die na de installatie direct op je iPhone en iPad staat. Met de applicatie kun je – zoals de naam doet vermoeden – objecten opmeten. Daar heb je met de Meten-app geen meetlint meer voor nodig, in plaats daarvan gebruik je jouw iPhone of iPad.

Heb je de Meten-app op je iPhone of iPad geïnstalleerd? In dat geval kun je jouw slimme apparaat gebruiken om de omvang van voorwerpen op te meten. Dat is niet alles, want je kunt ook de lengte van een persoon meten met de applicatie. Ook worden de afmetingen van rechthoekige voorwerpen automatisch weergegeven. Ben je benieuwd hoe goed de Meten-app van Apple werkt? Bekijk de applicatie in de video:

Tekst gaat verder onder de video.

Zo werkt de Meten-app

Moet je binnenkort iets opmeten? Daar heb je geen meetlint meer voor nodig, want de Meten-app van Apple werkt naar behoren. De door de iPhone opgemeten lengte komt overeen met de daadwerkelijke afstand. Dat betekent dat je de Meten-app van de iPhone en iPad kunt vertrouwen, maar let wel op dat je op het juiste punt begint met meten. Benieuwd hoe je dat doet? Zo gebruik je de Meten-app van Apple:

Open ‘Meten’ op je iPhone of iPad; Tik onderin op ‘Meten’; Beweeg je iPhone om te beginnen; Richt de witte cirkel op de hoek van het object dat je wilt meten; Tik op de plus (+) om het beginpunt vast te zetten; Richt de witte cirkel op het volgende punt; Tik opnieuw op de plus (+) om de afstand tussen de punten te zien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de lengte van een bepaald voorwerp opgemeten? Je kunt deze afstand eenvoudig opslaan door een foto te maken in de Meten-app op de iPhone en iPad. Dit doe je door tijdens het meten op de witte cirkel in de rechterhoek te tikken. De opgemeten afstand wordt vervolgens vastgelegd op de afbeelding. Zo hoef je deze meetpunten niet individueel te noteren of te onthouden, maar kun je ze later terugzien op de foto’s.

Nauwkeurig meten

Ga jij je iPhone of iPad als meetlint gebruiken? Let dan wel op dat je het beginpunt van de meting precies op de juiste plek vastzet, zodat je zeker weet dat de omvang van het object correct wordt gemeten. Het is hierbij van belang om nauwkeurig te zijn, anders kom je al snel op een te grote of juist te kleine omvang uit. Het is daarom verstandig om de meting twee keer uit te voeren, om de kans op fouten te verkleinen.

Heb je een iPhone 12 Pro (Max) of nieuwer? Of een iPad Pro uit 2020 of later? In dat geval werkt de Meten-app nóg nauwkeuriger, want deze toestellen beschikken over en LiDAR-scanner. Deze zorgt ervoor dat afstanden gemakkelijker en sneller worden vastgelegd, waardoor de metingen nog betrouwbaarder zijn. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over de iPhone of iPad? Bekijk hier meer interessante tips: