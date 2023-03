Mensen verwijderen van je foto’s: dat doe je zo op je iPhone

Heb je een toffe foto, maar staat er op de achtergrond iemand die je eigenlijk weg wilt hebben? Wij laten zien hoe je mensen (en elk ander ongewenst object) kunt verwijderen van je foto’s op je iPhone en iPad! En dat zonder Photoshop-skills!

Mensen verwijderen van je foto’s op iPhone

Google brengt hun Magische gum-functie (Magic Eraser) van de populaire Pixel-smartphone ook naar Google Foto’s op iPhone. Hiermee kun je heel makkelijk mensen (en andere objecten) van je foto’s verwijderen.

Jammer genoeg moet je voor deze functie wel een Google One-abonnement hebben. Dit abonnement kost 1,99 euro per maand, waarmee je de Magische gum-functie en meer bewerkingsfuncties krijgt in de Google Foto’s-app.

Er zijn echter andere apps die ook de functie hebben objecten te verwijderen uit je foto’s. SnapSeed is een van de apps die deze functie heeft en ook nog eens gratis is. In onderstaande stappen laten we zien hoe je mensen en andere objecten kunt verwijderen van je foto’s in deze app!

Snapseed Google LLC 6,4 (377 reviews) Gratis via App Store via App Store

Mensen verwijderen van je foto’s op iPhone (met SnapSeed) Open de app Snapseed op je iPhone; Tik linksboven op ‘Openen’ en kies voor ‘Openen vanaf apparaat’; Selecteer de foto die je wilt bewerken; Kies onderaan voor ‘Tools > Egaliseren’; Teken over de persoon die je wilt verwijderen uit je foto (zoom eventueel eerst iets in op de foto); Veeg eventueel nog een paar keer over eventuele achtergebleven onderdelen; Tik rechtsonder op het vinkje en kies voor ‘Exporteren’ om de foto op te slaan.

Mac en PC

Wil je mensen of andere ongewenste objecten verwijderen uit je foto’s en zit je achter een Mac of PC? Dan is de website van Cleanup Pictures ook een optie. Let op: met de gratis versie mag je de foto alleen in een lage resolutie bewerken.

