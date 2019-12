Memoji-stickers verwijderen op iPhone en iPad: zo doe je dat

Memoji-stickers: je houdt ervan, of je haat ze. Wanneer jij tot die laatste groep behoort komt dit artikel als gelegen. Dit is hoe je de Memoji-stickers kunt verwijderen of verbergen.



Memoji-stickers verwijderen

We mogen inmiddels wel stellen dat Memoji hartstikke populair zijn. De door Apple in iOS 13 geïntroduceerde stickers duiken in steeds meer apps op, en steeds meer mensen versturen ze. Dit kan natuurlijk hartstikke leuk zijn, maar de plaatjes kennen ook tegenstanders. Wanneer jij niets van de animaties moet hebben volg je onderstaande aanwijzingen.

Memoji-stickers verwijderen doe je zo:

Pak je iPhone of iPad erbij en ga naar de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’, scrol naar beneden en kies ‘Toetsenborden’; Druk onderaan het scherm op ‘Memoji-stickers’, zodat het vakje grijs wordt.

Om bovenstaand stappenplan te kunnen gebruiken moet je minstens iOS 13.3 draaien. Vanaf nu zijn de stickers compleet van het toetsenbord verwijderd. Is deze optie iets te rigoureus? Dan kun je de stickers ook verbergen. De plaatjes zijn zo minder opdringerig aanwezig.

Memoji-stickers verbergen doe je zo:

Pak je iPhone of iPad erbij en open een app waarin je Memoji kunt gebruiken, zoals WhatsApp; Open het emoji-toetsenbord; Tik op het klokje om de stickers te verbergen.

Tik hier nogmaals op om snel te wisselen tussen stickers en recent gebruikte emoji. Zolang je niet op het klokje tikt blijven de stickers verborgen. Het voordeel is dus dat je zo nu en dan wel een Memoji kunt versturen, maar dat de plaatjes niet de hele tijd in beeld zijn. Bovenstaande aanwijzingen gelden overigens ook voor Animoji.



Meer over Memoji

Ben je helemaal nieuw in de wereld van Apples plaatjes? Check dan onze Animoji- en Memoji-startersgids. Hierin leggen we de basics uit. Ben je al helemaal in de kerstsferen? Lees dan ook onze tip waarin we uitleggen hoe je een Memoji met kerstmuts kunt maken. Tot slot kun je de plaatjes ook toevoegen aan Clips, de Apple-app voor het maken van korte filmpjes.