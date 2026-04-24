Deze fout wordt veel gemaakt bij meldingen op de iPhone: zo blijf je veilig

Een melding op je iPhone lijkt onschuldig, maar kan ongemerkt veel prijsgeven. Met deze aanpassingen zorg je voor een stuk meer privacy!

Deze fout wordt veel gemaakt bij meldingen op de iPhone…

Misschien heb je het niet door, maar je iPhone laat soms ongemerkt best veel informatie zien. En dat gebeurt meestal via de meldingen op je scherm.

Het probleem komt meestal door de standaardinstelling van de meldingen. Vaak zie je dan niet alleen dat je een bericht krijgt, maar ook meteen wat erin staat. Dat is natuurlijk handig voor jou, maar minder fijn als je iPhone op tafel ligt en het scherm oplicht wanneer je een nieuwe melding krijgt. Zo kunnen persoonlijke berichten, codes of andere gevoelige info zomaar zichtbaar zijn.

… en zo los je het op

Gelukkig kun je dit makkelijk aanpassen op je iPhone. Dat doe je op de volgende manier.

Zo laat je meldingen alleen zien op een ontgrendelde iPhone. Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Meldingen’; Tik op ‘Toon voorvertoning’; Kies voor de functie ‘Indien ontgrendeld’.

Als je dit hebt ingesteld dan zie je nog wel dat je een melding hebt, maar niet meer wat erin staat wanneer je iPhone vergrendeld is.

Meldingen per app instellen

Je kunt het ook per app instellen. Dan kun je meldingen van specifieke apps verbergen. Dat doe je op de volgende manier.

Open de app ‘Instellingen’ en tik op ‘Meldingen’;

Scrol naar beneden en tik op de app die je wilt aanpassen;

Onderaan tik je op ‘Toon voorvertoning’;

Kies voor de optie ‘Indien ontgrendeld’.

Meldingen tijdelijk uitzetten

Als je tijdelijk alle meldingen uit wilt zetten op je iPhone, zijn daar verschillende manieren voor. Je kunt natuurlijk je iPhone uitschakelen of de airplane-modus aanzetten. Maar als je dat doet, dan kun je natuurlijk niet meer op internet surfen.

Het is dan slimmer om de focus van je iPhone aan te passen. Dat doe je door het Bedieningspaneel te openen op je iPhone en op de ‘Focus’-knop te tikken. Kies vervolgens voor de instelling ‘Niet storen’.

Meer handige iPhone-tips