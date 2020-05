Heb jij meerdere Apple Watches, bijvoorbeeld eentje voor overdag en een exemplaar voor tijdens het sporten? Dan is het mogelijk om deze aan dezelfde iPhone te koppelen. Zo doe je dat in vier stappen.



Meerdere Apple Watches aan één iPhone koppelen

Een Apple Watch is een persoonlijk apparaat. Je kunt het slimme horloge naar eigen hand zetten door verschillende apps, snelle blikken en wijzerplaten toe te voegen. Wie meerdere Apples Watches heeft, kan deze slimme horloges makkelijk toevoegen aan één iPhone:

Open de Watch-app op je iPhone en tik op het tabblad ‘Mijn Watch’; Kies je Watch bovenin het scherm; Selecteer ‘Koppel nieuwe Watch’; Doorloop de stappen om de nieuwe Apple Watch aan je iPhone te koppelen.

Je kunt hierbij aangeven of je het nieuw gekoppelde slimme horloge als nieuw wil instellen, of een eerder gemaakte reservekopie wil terugzetten. Het is mogelijk om meerdere Apple Watches met dezelfde iPhone te koppelen.



Wisselen tussen Apple Watches

Omdat de Apple Watch zo’n persoonlijk apparaat is, kan er maar één horloge tegelijk actief zijn. Wil je van Watch wisselen? Doe dan het huidige horloge af, doe de andere om en til je pols omhoog (of beweeg je arm). Alhoewel ieder horloge zijn eigen instellingen heeft, wordt de informatie van Activiteit en Work-out wel gedeeld. Dit is handig, want zo kun je precies bijhouden hoe actief je vandaag bent geweest.

Standaard wisselt de iPhone automatisch van Watch wanneer je een ander horloge omdoet. Wil je deze functie uitzetten? Open dan de Watch-app op je iPhone en ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’. Tik op de Apple Watch en verschuif de schakelaar bij ‘Wissel automatisch’, zodat het vakje grijs wordt. Vanaf nu moet je zelf laten weten welk horloge je gebruikt door bovenin het scherm het horloge te selecteren.

Meer tips voor je Apple Watch

Heb je een ietwat ouder horloge, of reageert de smartwatch traag? Check dan deze tips voor het versnellen van een Apple Watch. Stap je binnenkort over naar de Series 5? Zo zet je Apple Watch-data over. Bekijk ook onze tips voor het verlengen van de accuduur van je Apple Watch.