Tip: Zo maak je een Medische ID aan op je iPhone

Medische ID geeft hulpverleners toegang tot je belangrijke medische gegevens, zonder dat ze de toegangscode van je toestel nodig hebben. Zo stel je het gezondheidspaspoort in op je iPhone.



Medische ID instellen

Het is zo’n functie waarvan je hoopt dat je hem nooit hoeft te gebruiken, maar het is fijn dat ‘ie er is: Medische ID. Je kunt deze iPhone-functie het best vergelijken met een gezondheidspaspoort. Al je relevante medische gegevens staan erin. Mocht jou iets ergs overkomen, kunnen hulpverleners deze info direct bekijken zonder dat ze de toegangscode van je iPhone nodig hebben.

Een Medische ID aanmaken of wijzigen is heel simpel:

Pak je iPhone erbij en open de Gezondheid-app; Tik rechtsboven op je profielfoto; Kies onder ‘Medische details’ voor ‘Medische ID’; Maak een nieuw gezondheidspaspoort aan, of tik op ‘Wijzig’ om je huidige gegevens te veranderen; Voer je relevante medische gegevens in; Ben je klaar? Tik dan op ‘Gereed’ rechtsboven.

Vergeet overigens niet om de schakelaar bij ‘Toon bij vergrendeling’ te verschuiven, zodat het vakje groen kleurt. Je geeft hiermee toestemming voor het tonen van jouw medische gegevens op het thuisscherm van je iPhone. Mensen die als eerst ter plekke zijn, zien bijvoorbeeld met wie ze contact op moeten nemen.



Uitgebreid gezondheidspaspoort

Je kunt erg veel gegevens invullen bij Medische ID. Van vrij standaardgegevens als je lengte en gewicht, tot aan je bloedgroep, eventueel medicijngebruik, medische aandoeningen en medische aantekeningen. Geef bij het SOS-contactpersoon altijd aan wat voor relatie je met diegene hebt, zoals je partner, moeder of kind.

Je kunt zelfs aangeven of je wel of geen orgaandonor bent. Het doorgeven van deze optie is vooral figuurlijk, want als je “Nee” selecteert maakt dit je niet ineens geen orgaandonor. Sinds de nieuwe donorwet is iedereen namelijk orgaandonor, tenzij je hier geen akkoord voor geeft. Deze keuze maak je via het Donorregister.

