Mario Kart Tour multiplayer: racen tegen vrienden en vreemden

Mario Kart Tour spelen met je vrienden op je iPhone, wie had dat ooit gedacht? De game is alweer een tijdje beschikbaar en heeft behoorlijk wat nieuwe content gekregen. De hoogste tijd om weer eens in de snelle wagentjes te stappen en de strijd aan te gaan met je vrienden in Mario Kart Tour Multiplayer op je iPhone en iPad!



Mario Kart Tour multiplayer

Niets is zo leuk om lekker te racen tegen je vrienden in Mario Kart Tour. Jammer genoeg was de game tijdens de release nogal karig. Er waren niet zo heel veel banen om op te karten en de mogelijkheden waren beperkt. Dat is inmiddels aangepast, want de game heeft behoorlijk wat nieuwe content gekregen.

Standaard speel je de game tegen iedereen over de hele wereld, maar het is ook mogelijk om alleen tegen je vrienden te spelen. Dit is natuurlijk extra leuk als je allemaal bij elkaar zit, en dan allerlei verwijten (en kussens) naar elkaars hoofd kan gooien. Wij laten je precies zien hoe je alleen tegen je vrienden speelt of het tegen de rest van de wereld kan opnemen.

Nintendo account maken (of linken)

Voordat je begint moet je eerst een Nintendo Account aanmaken. Als je al een Nintendo Account hebt, mag je die ook gebruiken. Wanneer je Mario Kart Tour voor de eerste keer start, vraagt de app daar zelf om. Het Nintendo Account is verplicht, je kan zonder account geen Mario Kart Tour spelen. Heb je eenmaal een account gemaakt en ben je ingelogd? Dan kan je meteen aan de slag, alleen of tegen anderen.

Zo race je tegen vreemden in Mario Kart Tour

Open de Mario Kart Tour-app; Wacht tot de game is gestart en ik dan op ‘multiplayer’ in de linker onderhoek van het scherm; Tik in het volgende scherm op ‘Standard Race’ of ‘Gold Race’; Wacht tot het spel tegenstanders heeft gevonden; Kies een racer en wagentje.

De standaard race is geheel vrijblijvend te spelen, voor de gouden variant heb je een lidmaatschap (Gold Pass) nodig. En die moet je kopen. De Gold Pass is slechts een maand geldig en kost 5,49 euro. Je mag de Gold Pass wel twee weken gratis uitproberen. Bij de Gold Pass krijg je verschillende extra’s en meer beloningen na het racen. Maar de Gold Pass is niet verplicht om Mario Kart Tour te spelen.

Zo race je tegen je vrienden in Mario Kart Tour

Wil je tegen vrienden racen, dan is het makkelijker als je eerst elkaars vriendcodes uitwisselt. Dit doe je in het hoofdscherm door op ‘Menu>Friends’ te tikken. Vervolgens tik je op ‘Add Friend’ om een code in te vullen van iemand anders en om je eigen vriendcode te zien.

Daarna maak je via onderstaande stappen een lobby voor jou en je vrienden.

Open de Mario Kart Tour-app; Wacht tot de game is opgestart, tik dan op ‘multiplayer’ in de linker onderhoek van het scherm; Tik op ‘Create Room’; Stel de snelheid en voorwerpen in en of je computergestuurde coureurs wil laten meerijden.

Om een lobby te joinen tik in het hoofdmenu op ‘Multiplayer>Room Code’. Voer vervolgens de code in die bovenaan de lobby van de persoon die hem gemaakt heeft staat en klik op ‘Done’.

Speel Mario Kart Tour verticaal of horizontaal

Standaard speel je de game in portretstand (verticaal). Maar het is ook mogelijk om de game horizontaal (in landscape) te spelen. Hiermee krijg je meer zicht links en rechts van je karretje en dat is fijn wanneer je tegen vrienden speelt in Mario Kart Tour Multiplayer.

Om de game in de horizontale stand te spelen, draait je de tablet of telefoon 90 graden als het level geladen is. Je kan de game ook zo instellen dat Mario Kart Tour automatisch naar deze stand overschakelt. Dat doe je op de volgende manier.

Tik in het hoofdmenu op ‘Menu>Settings’; Onder Race Screen tik je op ‘Landscape’; Tik op het kruisje om terug te keren naar het hoofdmenu.

Nieuwe content in Mario Kart Tour Multiplayer

Mario Kart Tour krijgt regelmatig nieuwe content bestaande uit speciale personages en nieuwe levels. Zo komen er regelmatig racetracks beschikbaar die je misschien kent uit andere Mario Kart-games. Wanneer je in het hoofdscherm op ‘Menu’ tikt krijg je bovenaan te zien wat er op dit moment nieuw is en welke personages je kan verdienen of vrijspelen.

