Mail Drop: grote bestanden versturen via e-mail (maar dan makkelijk)

Mail Drop zit een beetje verborgen, maar toch is deze functie al sinds iOS 9.2 aanwezig. Hiermee stuur je grote bestanden als bijlagen via e-mail. Hoe je Mail Drop moet gebruiken, leggen we je haarfijn uit.

Dit is Mail Drop (en dit kan je ermee)

Mail Drop (soms geschreven als MailDrop) is een superhandige functie in de Mail-app. Je kan hiermee bestanden van maximaal 5GB naar anderen sturen met je iPhone of iPad. En het mooie hiervan is: de functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de Mail-app een groot bestand (of meerdere grote bestanden) detecteert. Je krijgt dan een keuze om de bijlage met Mail Drop te versturen of gebruik te maken van de normale manier.

De voordelen van Mail Drop

Waarom zou je voor Mail Drop kiezen als je ook de optie krijgt om de bijlage op de normale manier te versturen? Vaak zitten er restricties aan de grootte van bijlagen die je via e-mail stuurt. Meestal is dit 10 of 20 MB per mailtje. Soms heeft de mailbox van de ontvanger ook een maximale grootte en kan je geen bijlage versturen als de mailbox vol is.

Kies je voor Mail Drop, dan wordt het betreffende bestand naar iCloud gestuurd en verschijnt er een link in het mailtje. Hiermee kan de persoon naar wie je het mailtje stuurt het bestand meteen downloaden. Het grote voordeel? Je zit dan niet vast aan de beperkte restricties van de grootte van de bijlagen. Nou ja, tot 5 GB in ieder geval.

Belangrijk om te weten: bestanden worden maximaal 30 dagen in iCloud opgeslagen. Houd er daarnaast rekening mee dat je een iCloud-account moet hebben en je een mailaccount ingesteld moet hebben in de Mail-app.

Grote bestanden versturen via e-mail met Mail Drop

Mail Drop komt dus vanzelf tevoorschijn wanneer je grote bestanden gaat versturen. Dit mogen foto’s, video’s of andere bestanden zijn. Om ze te versturen hoef je niets in te stellen op je iPhone of iPad. Heb je eenmaal de bestanden die je wil versturen geselecteerd, dan krijg je twee keuzes. Je kiest dan voor ‘Gebruik Mail Drop’. Hieronder lees je hoe je meerdere foto’s en video’s kan versturen via Mail.

Grote bestanden als bijlage versturen via mail op je iPhone: Open de Foto’s-app op je iPhone en tik op ‘Selecteer’; Selecteer de video’s en foto’s die je via Mail wil versturen; Tik op het deel-icoontje linksonder en kies voor ‘E-mail’; Tik de rest van het mailtje en tik op het blauwe pijltje; Kies vervolgens voor ‘Gebruik Mail Drop’; Even geduld: soms duurt het even voordat de ontvanger het mailtje krijgt.

Wanneer je geen foto’s of video’s wil sturen, is het ook mogelijk om andere bestanden te ‘MailDroppen’. Je kan dan bijvoorbeeld vanuit de ‘Bestanden’-app de gewenste files versturen. Ook hier selecteer je de bestanden en deel je ze vervolgens met de Mail-app.

Meer tips over Mail (en andere iOS-zaken)

