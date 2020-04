Heb jij een volle inbox met ongelezen mailtjes, reclame en nieuwsbrieven waar je je zes jaar geleden voor hebt ingeschreven? Dan wordt het misschien tijd om een grote schoonmaak van je mailbox te doen. Wij geven je een aantal tips.



4 tips om je mail op te ruimen

Waarschijnlijk ontvang je dagelijks mailtjes waar je helemaal niks mee doet. Je laat ze staan of gooit ze meteen weg. Haal daarom een bezem door je inbox en ruim die lange lijst van nutteloze e-mails en spam op. Wij geven je tips hoe je dat doet, en hoe je het daarna ook opgeruimd houdt.

1. Verwijder ongelezen e-mails

Het bewaren van een overzichtelijke inbox is moeilijk. Waarschijnlijk heb jij een hele hoop ongeopende mailtjes in je inbox staan, of mails die je wel opent maar niet eens leest. Dit neemt allemaal onnodige ruimte in en het is lastiger om een belangrijk mailtje niet over het hoofd te zien.

Verwijder daarom eens wat mails. Dit doe je door er meerdere tegelijk te selecteren. Hoe dat werkt spreekt meestal voor zich in een mail-app. Wil je meerdere mails tegelijk te verwijderen in apps zoals Gmail en Outlook? Houd dan een e-mail lang ingedrukt, daarna kun je er verschillende selecteren. In de standaard Mail-app van iOS tik je eerst op ‘Wijzig’ in de rechtsbovenhoek.

2. Schrijf je uit van reclame mails

Kom je tijdens het selecteren van mails reclame tegen die je nooit leest, maar wel vaak krijgt? Dan kan het lonen om je hiervan uit te schrijven. Open hiervoor een mail en scrol helemaal naar beneden. Vaak zie je hier een kleine knop met ‘unsubscribe’ of ‘schrijf je uit’ staan.

Tik hier op om doorverwezen te worden naar de website waar je je keuze nogmaals kan bevestigen. Als je veel reclame mails krijgt is dit misschien veel werk, maar je zult zien dat je inbox daarna een stuk opgeruimder blijft. Een andere snelle methode is om alle reclame mails te selecteren en te verplaatsen naar de map ‘ongewenst’ of ‘spam’. Je mail-app zal toekomstige mailtjes van dezelfde afzender dan ook herkennen als ongewenst.

3. Maak mappen aan

Om overzicht te bewaren, is het verstandig om je mailbox op te delen in mappen. Heb je bijvoorbeeld een vakantie geboekt en krijg je daar steeds informatie over? Maak dan een mapje ‘Vakantie’ aan om zo alles bij elkaar te houden. Ook als je snel je gegevens wil checken, kun je het op die manier snel terugvinden. Selecteer de mails die erin horen, kies verplaats en vervolgens de juiste map.

Je maakt een map door bijvoorbeeld in Outlook op ‘Nieuwe map’ te tikken in het zijmenu. Gmail werkt echt niet met mappen maar met labels. Je kan zelf labels aanmaken door in het menu voor ‘label maken’ te kiezen. Je kan meerdere labels aan één mail hangen, zodat het ook onder verschillende labels is terug te vinden.

4. Stel regels in

Als je onnodige e-mails hebt verwijderd, je hebt uitgeschreven van reclame mails, mappen hebt aangemaakt en alles hebt geordend, is de truc natuurlijk om het nu ook opgeruimd te houden. Gelukkig helpen de meeste maildiensten je daar een handje bij. Het is namelijk mogelijk om regels in te stellen, zodat mails van een bepaalde afzender of met een bepaald onderwerp automatisch en direct in de juiste map terecht komen.

Regels instellen is vaak zo gebeurd en zit in de meeste mail-apps op een logische plek. Je stelt regels in Gmail in door in je browser een mail te openen. Klik op de drie puntjes rechtsboven en kies voor ‘berichten zoals deze filteren’.

Hier vul je kenmerken in waar de mails aan te herkennen zijn. In Outlook klik je met je rechtermuisknop op een mail en vervolgens op ‘Regel maken’ om mails die aan de door jou ingestelde voorwaarden voldoen te verplaatsen naar een bepaalde map.

