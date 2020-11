Vraagt de Mail-app regelmatig om het wachtwoord van je Microsoft-account opnieuw in te voeren? Je bent niet alleen. Sinds de iOS 14-update klagen meerdere gebruikers over deze terugkerende melding. Wij hebben een aantal (tijdelijke) oplossingen voor je.

Mail-app in iOS 14 vraagt herhaaldelijk om Microsoft-wachtwoord

Met de standaard Mail-app op de iPhone en iPad kun je accounts van verschillende mailproviders instellen. Dit maakt de app vooral geschikt voor het verbinden van je Outlook- of Hotmail-account. Helaas gaat er voor deze groep gebruikers de laatste weken iets mis. De Mail-app vraagt soms meerdere malen per dag om het Outlook- of Hotmail-wachtwoord opnieuw in te voeren.

Op het forum van Microsoft klagen gebruikers al een een aantal weken, sinds iOS 14, over de terugkerende melding. Je bent dus zeker niet de enige die met regelmaat het wachtwoord van je Outlook- of Hotmail-account opnieuw moet invoeren. Deze gedachte verzacht misschien wat leed. Gedeelde smart is halve smart, nietwaar?

Geen oorzaak, wel drie (tijdelijke) oplossingen

De oorzaak van de foutmeldingen is niet duidelijk. Aangezien het probleem omtrent het opnieuw invoeren van inloggegevens zich alleen bij Microsoft-accounts voordoet, lijkt het erop dat de oorsprong bij dat bedrijf ligt.

Een verklaring is er dus nog niet, maar gelukkig zijn er wel wat tijdelijke oplossingen:

Mail-app verwijderen en opnieuw toevoegen

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad en tik op Mail; Tik op Accounts en vervolgens het desbetreffende Outlook- of Hotmail-account; Kies voor Verwijder account en bevestig je keuze; Je keert terug naar het vorige scherm. Voeg hier opnieuw je account toe; Kies voor Nieuw account en selecteer Outlook.com. Voer dan opnieuw je gegevens in.

Door het verwijderen en opnieuw toevoegen van je mailaccount zijn in ieder geval tijdelijk je problemen opgelost.

Stel je account in als Microsoft Exchange

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad en tik op Mail; Tik op Accounts en kies voor de optie Nieuw account; Kies nu voor Microsoft Exchange; Voer het e-mailadres van je Microsoft-account in en kies een herkenbare naam; Kies nu voor Log in en voer het wachtwoord van hetzelfde Microsoft-account in; Je account is nu toegevoegd.

Tot slot kun je ook nog gebruikmaken van de officiële Outlook-app van Microsoft, wanneer bovenstaande oplossingen niet helpen of maar kort soelaas bieden.

→ Download hier direct de Outlook-app in de App Store (gratis)

