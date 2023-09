macOS Sonoma: zo bereid je jouw Mac voor op de update

Het is weer tijd voor een update, want macOS Sonoma verschijnt vanavond voor je Mac. Zo bereid je jouw Mac voor op de update!

Vanavond komt macOS Sonoma

Na iOS 17 en iPadOS 17 verschijnt er vanavond weer een nieuwe update, het is dan de beurt aan macOS Sonoma. In de nieuwste versie van macOS komen er eindelijk widgets naar de Mac én krijgt je computer er een speciale Game Modus bij. Daarnaast krijgen andere apps kleine updates, zo wordt Safari uitgebreid en kun je leuke effecten toevoegen tijdens een videogesprek.

Er komt dus een aantal leuke nieuwe functies naar je Mac met macOS Sonoma en de update is vanavond al te installeren. Het is verstandig om je pc voor te bereiden op de nieuwe versie van macOS, zodat je zeker weet dat je bij het downloaden van macOS Sonoma genoeg opslagruimte beschikbaar hebt. Helaas kost het vaak enorm veel tijd om alle bestanden op te ruimen, maar een programma biedt daar nu een handige oplossing voor.

Zo ruim je jouw Mac enorm snel op

Het opruimen van je Mac is vaak een behoorlijke klus, zeker omdat er veel mapjes zijn met vreemde bestanden. Op je Mac staan namelijk nog wel eens documenten, die je helemaal niet nodig hebt. Zo werd dit voorjaar nog een verborgen document in macOS ontdekt, waarin informatie staat over de Bitcoin. Dit was slechts één van de vele (vaak moeilijk te vinden) bestanden op je Mac die je beter kunt verwijderen.

Het bedrijf MacPaw heeft daar een handig programma voor, want met CleanMyMac wordt je apparaat met één druk op de knop opgeschoond. De app verwijdert alle overbodige bestanden, waardoor je Mac weer een stuk sneller werkt én er meer geheugen vrijkomt. Daarnaast verwijdert CleanMyMac ook malware, zodat je computer weer helemaal vrij is van ongewenste programma’s en bestanden.

Installeer CleanMyMac hier gratis

Met CleanMyMac worden overbodige bestanden van je Mac verwijderd, zonder dat je er zelf veel tijd in hoeft te steken. Ben je bang dat er tóch belangrijke documenten worden verwijderd? Dan hoef je je geen zorgen te maken, want CleanMyMac gooit nooit bestanden weg zonder toestemming te vragen. Hier kun je het programma gratis downloaden, zodat je Mac zo weer opgeruimd is!

Nadat je CleanMyMac gratis hebt geïnstalleerd, moet je kiezen voor hoeveel Macs je een licentie wilt kopen. Als je een abonnement van een jaar afsluit voor één Mac, betaal je 39,95 euro. Wil je een eenmalige aankoop doen? Dan leg je 89,95 euro neer en heb je altijd toegang tot de software. Zo ben je altijd voorbereid op de nieuwste macOS-updates, te beginnen met macOS Sonoma vanavond.

Aanbiedingen bij MacPaw

Het is overigens aan te raden om een licentie te delen met anderen, want de prijs is in verhouding véél lager als je meerdere Macs toevoegt aan CleanMyMac. Bovendien zijn de pakketten nu in de aanbieding, waardoor je bij een eenmalige aankoop van een licentie voor vijf Macs nu 199,95 euro betaalt in plaats van 449,75 euro. Deel dit bedrag met je vrienden of familie, en je bent voordeliger uit dan bij een individueel abonnement voor slechts één jaar.

De nieuwe macOS-update verschijnt vanavond, waarschijnlijk rond 19.00 uur Nederlandse tijd. Ben je benieuwd naar alle nieuwe functies die met macOS Sonoma naar je Mac komen? Lees dan hier wat je van de update kunt verwachten. Heeft jouw Mac geen ondersteuning meer voor de nieuwste update? Bekijk dan hier de prijzen van de MacBook Pro 2023 en de MacBook Air 2023, zodat je de beste prijs betaalt!

