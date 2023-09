Zo voorkom je dat macOS Sonoma na één klik je bureaublad toont

Apple heeft gisteren macOS Sonoma uitgebracht, waarbij het bureaublad meer functies heeft gekregen. Er is helaas ook een vervelende snelkoppeling toegevoegd, zo voorkom je dat je bureaublad al met één klik verschijnt!

Apple brengt macOS Sonoma uit

Apple heeft gisteravond macOS Sonoma uitgebracht. Met de update krijgt Safari er handige (en veilige) functies bij én wordt Notities een stuk uitgebreider. Daarnaast krijgt het bureaublad een aantal grote veranderingen, want het is eindelijk mogelijk om widgets toe te voegen aan het bureaublad op je Mac! In macOS Ventura vond je widgets nog terug in het berichtencentrum, maar konden ze niet standaard weergegeven worden op je scherm.

In de nieuwe macOS-versie is dit dus eindelijk wél mogelijk. Maar dat is niet de enige verandering, want Apple heeft ook een nieuwe snelkoppeling toegevoegd. Als je in macOS Sonoma op je achtergrond klikt, verschijnt nu vanzelf je bureaublad. Handig als je even snel naar je bureaublad wilt gaan, maar vervelend als je per ongeluk op je achtergrond klikt. Gelukkig is de functie ook uit te schakelen.

Zo schakel je de snelkoppeling uit

Het is in macOS Sonoma dus mogelijk om met één klik naar je bureaublad te gaan. Hiervoor hoef je enkel op de achtergrond te klikken, dat met de nieuwe mooie screensavers in macOS Sonoma overigens geen straf is. Toch komt het nog wel eens voor dat je onbedoeld op de achtergrond klikt, waardoor je direct weer bij je bureaublad uitkomt. Dat kan storend zijn, zeker als het vaker gebeurt.

Vind je de nieuwe snelkoppeling vervelend? Dan is de functie gelukkig makkelijk uit te schakelen bij de instellingen van je Mac. Zo voorkom je dat je met één klik naar je bureaublad gaat in macOS Sonoma:

Open ‘Systeeminstellingen’ op je Mac; Klik op ‘Bureaublad en Dock’; Ga naar ‘Klik op achtergrond om bureaublad te tonen’; Kies tot slot voor ‘Alleen in Stage Manager’.

Meer nieuwe functies in macOS Sonoma

Door voor deze optie te kiezen, wordt de snelkoppeling beperkt tot Stage Manager. Zorg er dus voor dat je Stage Manager uit hebt staan, zodat je niet meer naar je bureaublad gaat door (per ongeluk) op je achtergrond te klikken in macOS Sonoma. Stage Manager is een functie die over het algemeen weinig gebruikt wordt, met de modus moet multitasken makkelijker zijn op de Mac. Je schakelt Stage Manager in (en uit) bij het bedieningspaneel van je Mac.

Het bureaublad heeft in macOS Sonoma dus eindelijk meer functies gekregen. Dat is niet het enige dat verandert met de software-update, want er komt ook een compleet nieuwe gamemodus naar je Mac. Hiermee gaat het spelen van games véél soepeler in macOS Sonoma. Wil je meer weten over de grote macOS-update van dit najaar? Lees dan hier welke functies er met macOS Sonoma naar je Mac komen!

