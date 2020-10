Wordt je MacBook (Pro) sinds de update naar macOS Catalina 10.15.7 heel warm en blijven de ventilators maar draaien? Je bent niet de enige. Apple werkt momenteel aan een update die de problemen definitief moet oplossen, maar in de tussentijd kun je onderstaande tips proberen.

macOS Catalina 10.15.7 update teruggetrokken door Apple

iPhoned kreeg diverse klachten van MacBook-gebruikers binnen. Zij melden dat hun MacBook sinds de meest recente update, naar macOS Catalina 10.15.7, ineens heel erg warm wordt, zonder dat daar een concrete reden voor is. Ook de ventilators draaien sinds de software-update bij sommige MacBook-gebruikers overuren met geluidsoverlast als gevolg.

Komt dit bekend voor? Probeer dan eens om uit te loggen bij iCloud (via de Instellingen en vervolgens Apple ID), om je vervolgens opnieuw bij de cloudopslag aan te melden. Werkt dit niet? Volgens sommige Mac-gebruikers loont het om je Apple ID dan helemaal af te melden, en vervolgens weer toe te voegen.

Als ook deze tijdelijke oplossing geen soelaas biedt, kun je altijd nog proberen om via Time Machine terug te gaan naar een eerdere (stabiele) macOS-versie.

Nieuwe update lijkt de boosdoener

Het probleem lijkt zich zowel bij de gewone MacBook, MacBook Air als MacBook Pro voor te doen. De gemene deler in alle klachten is dat de problemen zich voordoen na de meest recente macOS-update, naar versie 10.15.7.

Apple heeft deze update naar aanleiding van alle problemen dan ook teruggetrokken, meldt onder meer MacRumors. Je kunt de softwarepatch dus niet langer downloaden. Draait je MacBook al op macOS Catalina 10.15.7? Dan zit er niets anders op dan wachten op Apples officiële update.

Op naar macOS Big Sur

iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 en tvOS 14 zijn inmiddels verkrijgbaar: alleen de Mac wacht nog op de overstap naar macOS Big Sur. Dé Mac-software-update van 2020 introduceert onder meer een nieuw design zodat het geheel strakker oogt. In onderstaande video praten we je bij over alle vernieuwingen.