Mijn huidige Mac-instellingen overnemen of toch kiezen voor een schone installatie van macOS Big Sur?

macOS Big Sur: schone installatie of standaardinstallatie?

Wat is beter? Beginnen met een schone lei of liever je huidige instellingen behouden? Voor beide opties valt wat te zeggen.

Bij het installeren van een grote software-update, zoals de macOS Big Sur, heb je de keuze om je huidige instellingen te behouden of te beginnen met een schone lei. De laatste optie geeft het gevoel alsof je net een nieuwe computer hebt gekocht. Is zo’n frisse start een aanrader of kun je toch beter je huidige instellingen en apps behouden? Het is een persoonlijke beslissing. In dit artikel sommen we de voor-en nadelen van beide opties voor je op.

Waarom je wilt beginnen met een schone installatie van macOS Big Sur

Een schone installatie is als een nieuw huis. Alles is fris en leeg en je kunt vanaf het begin opbouwen. Zo kun je voor een nieuwe en een meer efficiënte inrichting kiezen.

Het geeft je de mogelijkheid om je Mac te verlossen van alle onnodige digitale ‘prullen’. Alle eenmalige gebruikte apps verdwijnen en onnodige downloads worden gewist. Alles is schoon en klaar voor een nieuw begin. En je weet wat ze zeggen: een opgeruimde computer, is een opgeruimd hoofd.

Diensten als iCloud, Dropbox en Google Drive zorgen ervoor dat je gemakkelijk al je bestanden, documenten en foto’s kunt bewaren. Op die manier kun je de inhoud van je Mac toch nog veilig stellen. Ook apps zijn eenvoudig terug te vinden en opnieuw te downloaden via de Mac App Store. Zo kun je al je favoriete apps weer zonder enige moeite terugkrijgen.

Het nadeel is wel dat je wat extra tijd en geduld nodig hebt om weer heel je Mac in te richten. Het eerste obstakel is misschien al het opnieuw invoeren van al je wachtwoorden. Daarnaast moet je bepaalde documenten en afbeeldingen weer opnieuw op je computer zetten. Dat gaat best rap wanneer je deze in de iCloud hebt opgeslagen, maar het selecteren kan wel tijdrovend zijn.

Waarom een ​​standaardinstallatie van macOS Big Sur de beste optie is

Mocht je erg gehecht zijn aan je zelf aangebrachte structuur, dan is de standaardinstallatie geschikter. Met een schone installatie verlies je namelijk alles, ook je favoriete apps, geluidsmeldingen, weergave-opties en toetsenbordinstellingen. Alles wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Wanneer je macOS Big Sur downloadt en installeert met de standaardinstallatie, bevinden al je apps, instellingen en bestanden zich op exact dezelfde plek als voor de update. Ook blijf je overal aangemeld en hoef je geen documenten vanuit de iCloud terug naar je computer te verhuizen.

Welke installatie heeft jouw voorkeur?

Het kan best een fijne ervaring zijn om te beginnen met een schone lei. Een schone installatie is echter niet aan te raden wanneer je gehecht bent aan je eigen structuur en het liefst zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

De belangrijkste vernieuwingen in macOS Big Sur

macOS Big Sur is een forse update en vooral het design is op de schop gegaan. Ook zijn er veel inhoudelijke veranderingen, zoals al komst van het bedieningspaneel. In het overzicht met de belangrijkste vernieuwingen in macOS Big Sur lees je alles wat je van de software-update kunt verwachten.