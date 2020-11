Heb je macOS 11 (Big Sur) geïnstalleerd en loop je tegen problemen aan? Je bent niet de enige. In dit overzicht verzamelen we de meest voorkomende problemen en reiken we oplossingen aan.

macOS Big Sur-problemen: 6 oplossingen

macOS 11, bijgenaamd Big Sur, is één van de grootste Mac-updates in jaren. Van een nieuw design, Bedieningspaneel, vernieuwde apps (zoals Safari) tot aan allerlei privacy-opties: er is een hoop veranderd sinds macOS Catalina. Bij zo’n grote upgrade komen een hoop kinderziektes kijken, zo is de afgelopen dagen gebleken.

De Apple-website en internetfora lopen namelijk over van de mensen die problemen hebben met macOS 11 Big Sur. Dit zijn de meest gehoorde klachten, en zo kun je ze oplossen.

1. macOS Big Sur downloaden lukt niet

De release van macOS 11 (Big Sur) verliep niet geheel vlekkeloos. Een hoop Mac-gebruikers konden de update niet direct downloaden. Later bleek dat er iets mis was met het installatiebestand, waardoor een hoop mensen de download niet konden beginnen.

Is het nog steeds niet gelukt om Big Sur binnen te halen? Controleer dan eerst of het probleem niet toevallig bij Apple ligt door naar hun systeemstatus-website te gaan. Wanneer je hier een rood bolletje bij “macOS Software Update” ziet staan, kun je de update niet in huis halen.

Ook is het verstandig om even dubbel te controleren of je wel genoeg opslagruimte op je Mac hebt. Big Sur heeft ongeveer 15GB aan vrije schijfruimte nodig: anders kun je de nieuwe versie niet downloaden. Je checkt de vrije schijfruimte door in de menubalk linksboven op het Apple-icoontje te klikken, ‘Over deze Mac’ te selecteren en dan naar ‘Opslag’ te gaan.

2. Installeren gaat niet, of duurt heel lang

Lukt het wel om macOS Big Sur te downloaden, maar krijg je ‘m niet aan de praat? Dan gaat er mogelijk iets mis tijdens het installeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je tijdens het bijwerken een zwart scherm met wit Apple-logo blijft zien. De installatiebalk onderaan, die aangeeft hoe ver je in het proces bent, ‘bevriest’ dan.

In eerste instantie is geduld het toverwoord. Pas wanneer de balk na een uur of twee totaal niet bewogen heeft, is het tijd voor actie. Zet je Mac helemaal uit en herstart ‘m. Bij de meeste mensen ‘schiet’ de installatiebalk nu wel ineens door en kun je dus verder met het installeren van de nieuwe macOS-versie.

Blijft de balk nog steeds hangen? Of kom je op een andere manier niet verder in het installatieproces? Dan is het tijd om je Mac in de veilige modus op te starten. Dit doe je door nadat de Mac (op)nieuw is opgestart direct op de Shift-toets te drukken en deze vervolgens vast te houden. Zodra het grijze Apple-logo in beeld verschijnt, laat je deze los. Werkt dit? Sluit je Mac dan af en start ‘m op de ‘normale’ manier weer op.

3. Mac is traag en ventilator draait overuren

Dit probleem komt bij iedere nieuwe macOS-versie voorbij: je Mac is na het updaten trager dan voorheen. Meestal kun je dit probleem gemakkelijk oplossen door even geduld te hebben. Nadat je Mac Big Sur heeft geïnstalleerd worden er op de achtergrond nog allerlei processen afgerond en dat kost rekenkracht.

4. Apps werken niet (goed) meer

Werken bepaalde apps na het updaten niet meer zo vlot? Dan is er een grote kans dat je ze even moet bijwerken. Big Sur is een forse update en dus hebben ontwikkelaars het een en ander aan hun programma’s moeten schaven om ze goed op je Mac te laten werken. Dit doe je door naar de Mac App Store te gaan en vervolgens in het ‘Updates’-tabblad alle updates voor je apps te installeren.

5. Safari doet gek

Apple heeft in Big Sur een hoop eigen apps in een fris jasje gestoken, waaronder Safari. De browser heeft onder meer nieuwe tabbladen en handige icoontjes gekregen. Jammer genoeg werkt Safari niet bij iedereen direct goed. De browser kan bijvoorbeeld geen geluid meer afspelen of laat websites vreemd zien.

In dat geval kun je het best even de cookies wissen. Open hiervoor Safari en ga in de menubalk naar ‘Safari’, kies ‘Voorkeuren’ en tik op ‘Privacy’. Hier kies je voor ‘Beheer websitegegevens’ en vervolgens tik je op de website(s) waarmee je problemen hebt. Tot slot kies je ‘Verwijder’ om de cookies van die site(s) te wissen.

6. Zwart scherm

Heb je een MacBook Pro uit 2013 of 2014 en blijf je tijdens het updaten hangen op een zwart scherm? Kun je niet meer bij de veilige modus en haalt het opnieuw opstarten van je laptop niks uit? Het goede nieuws is: je bent niet de enige. Op internet komen de laatste dagen steeds meer van dit soort berichten voorbij.

Slecht nieuws is er ook: de oplossing is er nog niet. Apple zelf geeft als advies om je MacBook, die in praktijk dus nies meer kan, ter reparatie op te sturen. Wij als iPhoned gaan hierin mee. Lees je dit bericht toevallig en heb je nog niet bijgewerkt naar macOS 11? Dan adviseren wij je om even te wachten tot er meer duidelijkheid is over dit probleem.

Lange wachten is voorbij

Afgelopen juni werd macOS Big Sur al aangekondigd, maar Apple wachtte lang met het uitbrengen van de nieuwe versie. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de aankondigingen van de nieuwe computers, die direct uit de doos op Big Sur draaien.

De kersverse MacBook Air, 13 inch-MacBook Pro en Mac mini hebben als eerst een M1-chip in plaats van Intel en zijn met Big Sur in het achterhoofd gemaakt. Ze maken dan ook optimaal gebruik van de nieuwe macOS-versie. In onderstaande video vertellen we je er alles over.