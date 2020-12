In macOS Big Sur zit een nieuw Batterij-onderdeel bij de Systeemvoorkeuren. In deze tip vertellen we welke opties je daar allemaal vindt en hoe je ze gebruikt.

Lees verder na de advertentie.

macOS Big Sur Batterij-opties

Als je jouw Mac(Book) hebt bijgewerkt naar macOS Big Sur, dan zie je een nieuw onderdeel als je de Systeemvoorkeuren opent: Batterij. Hier worden allerlei handige gegevens verzameld over de accu van je Mac en je hebt bovendien een aantal opties. We bespreken ze met je.

Het Batterij-tabblad bestaat uit vier onderdelen: gebruiksgeschiedenis, batterij, lichtnetadapter en schema. Bij ‘gebruiksgeschiedenis’ zie je van de afgelopen 24 uur (of afgelopen 10 dagen) in welke mate je de batterij hebt gebruikt. Zo krijg je een simpel overzicht van de dagen waarop je het meest met je Apple-computer aan de slag bent geweest.

Batterij en geoptimaliseerd laden

Bij ‘Batterij’ zie je een aantal batterij-opties die ook in vorige macOS-versies zaten. Zo kun je instellen wanneer het beeldscherm wordt uitgeschakeld, of je de batterijstatus in de menubalk wil zien en je kan Power Nap inschakelen. Laatstgenoemde is een functie die ervoor zorgt dat je Mac actief blijft als je ‘m in de slaapstand hebt gezet.

Vooral handig is ‘geoptimaliseerd opladen‘, een functie die je misschien al kent van iOS. Deze slimme manier van opladen moet ervoor zorgen dat de levensduur van je MacBook-accu wordt verlengd.

Het werkt als volgt: als je de instelling hebt ingeschakeld, kijkt Big Sur naar de tijden waarop je normaal gesproken de oplader in je laptop stopt. De MacBook laadt vervolgens tot 80 procent op en de resterende 20 procent worden pas kort voordat jij aan de slag moet bijgevuld. De accu behoudt daardoor langer zijn volledige capaciteit en verslijt minder snel.

Lichtnetadapter en schema

Ga je naar ‘lichtnetadapter’, dan krijg je veel dezelfde opties te zien als bij ‘Batterij’, maar dan voor de momenten waarop je Mac aan de oplader hangt. Bij ‘Schema’ kun je tot slot instellen wanneer de sluimerstand gebruikt moet worden, of wanneer je Mac bijvoorbeeld automatisch uitgeschakeld moet worden.

Op zoek naar meer? Check ook deze macOS Big Sur tips: