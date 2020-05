macOS Batterijconditie: zo blijft je MacBook-accu langer gezond

Het voordeel van een MacBook is dat je hem overal mee naartoe kunt nemen. Maar dan moet de accu wel lang genoeg meegaan. Met macOS Batterijconditie verleng je de levensduur van je Mac-accu. Zo werkt het.



macOS Batterijconditie: zo werkt het

Iedereen gebruikt zijn of haar MacBook op een andere manier. Sommigen zijn continu op pad en gebruiken de laptop van Apple vooral onderweg, terwijl anderen een MacBook een vaste plek in hun huis geven en aan een scherm verbinden. Het verschilt daarom ook heel erg hoe de accu van een MacBook belast wordt.

Om die reden heeft Apple macOS batterijconditie in het leven geroepen. Deze functie analyseert de manier waarop jij je Mac gebruikt en oplaadt. Met die informatie kiest je MacBook er soms voor om niet voor de volle 100% opgeladen te worden. Op die manier wordt de accu niet lui, wat de levensduur ten goede komt.

macOS Batterijconditie is beschikbaar vanaf macOS 10.15.5 en nieuwer. Alle MacBooks die macOS Catalina of nieuwer draaien kunnen dus hun voordeel met deze functie doen. De functie staat standaard aan, maar kun je uitzetten of controleren via onderstaande stappen.

Zo zet je batterijconditie aan of uit

Klik op het accu-icoon in de rechter bovenhoek van je Mac; Klik op ‘Open voorkeurenpaneel energiestand’; Klik op ‘Batterijconditie’.

In het volgende venster kun je de staat van je batterij controleren. Door het vinkje achter Batterijconditiebeheer aan te zetten zorg je dat de functie is ingeschakeld. Gebruik je het liever niet, dan kun je dat hier uitzetten.

Wil je naast je MacBook ook meer uit je accu van je iPhone halen? Dat kan! Via onderstaande video laten we met zes praktische accutips zien hoe je langer met een acculading van je iPhone kunt doen.