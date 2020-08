De extra donkere modus van macOS 11 (Big Sur) inschakelen doe je zo

macOS 11 (Big Sur) heeft niet zomaar een donkere modus, maar een hele speciale. Via een trucje in het instellingenscherm kun je de dark mode namelijk extra donker maken. iPhoned laat zien hoe je dit doet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Extra donkere modus van macOS 11 (Big Sur) activeren

Sinds macOS Mojave uit 2018 beschikt de Mac over een donkere modus. In 2019 werd de dark mode ‘slimmer‘, want sindsdien kun je ‘m automatisch in- en uitschakelen. Vanaf macOS 11 (Big Sur) kun je de donkere modus nóg donkerder maken dan voorheen. Deze functie wordt binnenkort aan de bèta van Big Sur toegevoegd en wij laten alvast zien hoe je ‘m activeert:

Open het Apple-menu en kies ‘Systeemvoorkeuren’; Tik op ‘Algemeen’ en zorg dat je bij weergave ‘Donker’ hebt gekozen; Haal het vinkje bij ‘Sta weergave van achtergrondafbeelding in vensters’ weg.

Je hebt nu Desktop Tinting uitgezet. Deze functie zorgt ervoor dat de wallpaper op je Mac een beetje door openstaande vensters heen schijnt. Door Desktop Tinting uit te zetten krijgt de achtergrond een meer egale tint, waardoor de donkere modus van macOS 11 nét iets donkerder is dan zijn voorganger. Dit merk je bijvoorbeeld bij openstaande vensters en programma’s.

Er kleeft echter ook een nadeel aan de extra donkere modus van macOS 11. Desktop Tinting zorgt er namelijk voor dat macOS er ‘vloeiend’ uitziet. De wallpaper op je Mac schijnt een beetje in openstaande vensters door, zodat het systeem er als één uniform geheel uit komt te zien.

Over macOS Big Sur

macOS (11), bijnaam Big Sur, is de grootste Mac-update in jaren. De software zorgt er onder meer voor dat de Apple-computer een gestroomlijnde Dock krijgt, enkele apps (zoals Safari) zijn totaal vernieuwd en ook de widgets in het notificatiecentrum zijn in een fris jasje gestoken. Check onderstaande video voor een overzicht van de belangrijkste functies in macOS Big Sur.