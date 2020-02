MacBook wordt heet: voorkom overbelasting met Activiteitenweergave

Klinkt jouw MacBook Pro soms alsof ‘ie ieder moment kan opstijgen, en wordt het apparaat gloeiend heet? Dan kan het zijn dat je processor overbelast is. Zo controleer je wat er mis is.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook wordt heet: dit kan je eraan doen

Als je MacBook heet wordt, heb je een grote kans dat ook de ventilator van je MacBook ineens met veel lawaai begint te draaien om af te koelen. Wanneer dat gebeurt, kan het goed zijn dat je MacBook tijdelijk overbelast is.

Check de CPU-belasting in Activiteitenweergave

Eén van de processen heeft misschien een fout of neemt te veel van de processorcapaciteit in beslag, waardoor de Mac oververhit raakt. Je kan controleren wat er mis is door in de applicatie ‘Activiteitenweergave’ van macOS te kijken. Dat doe je als volgt:

Zoek via Spotlight op ‘Activiteitenweergave’ en dubbelklik op de applicatie; (Je vindt dit ook door in Finder te klikken op Apps > Hulpprogramma’s > Activiteitenweergave); Onder het eerste tabblad ‘CPU’ (de processor) zie je nu alle processen die momenteel draaien; Klik op ‘% CPU’ om te sorteren op de systeemprocessen die het meeste percentage van de CPU-capaciteit in beslag nemen; Bekijk de processen met het hoogste percentage door erop te dubbelklikken; Als je de boosdoener (bijvoorbeeld een programma die gestopt had moeten zijn) hebt gevonden, schakel je deze uit door erop te klikken en vervolgens op ‘Stop’ te klikken.

Wanneer je intensieve programma’s op je MacBook gebruikt, benutten ze ook een groter percentage van de CPU-capaciteit. Dat is op zich geen probleem, maar als een app meer dan 70 procent van de CPU-capaciteit gebruikt, zorgt dit voor een flinke belasting van de processor. Daardoor wordt ook je MacBook heet.

Processen per programma

Als je sommige namen van processen niet herkent, kan het zijn dat de processen onderdeel uitmaken van andere programma’s of apps die je wel herkent. Om te zien waar processen deel van uitmaken, kies je voor Weergave > ‘Alle processen hiërarchisch’. Zet eerst een app helemaal uit voordat je individuele processen stopzet.

Grafiek CPU-belasting

Onder in het venster zie je ook een klein overzicht van de CPU-belasting. Je ziet een grafiekje met rood en blauw. Het rode lijntje staat voor het systeem: het percentage dat de systeemprocessen (dus macOS) innemen van de CPU-capaciteit. Het blauwe lijntje staat voor de processen die je zelf als gebruiker hebt gestart.

Links van het grafiekje zie je hoeveel percentage dat op dit moment is. Daaronder zie je ook hoe veel van de processen niet actief zijn. Als je dus een uitschieter in het grafiekje ziet, weet je dat er een proces teveel van de CPU-capaciteit in beslag neemt, waardoor de processor overbelast raakt.

Meer MacBook-tips

Benieuwd naar meer handige tips & tricks voor je MacBook? Op iPhoned lees je regelmatig praktische tips. We leggen bijvoorbeeld uit hoe je een bevroren Touch Bar herstelt. Heb je onlangs een nieuwe MacBook aangeschaft? In onze Mac beginnersgids lees je alles wat je moet weten.