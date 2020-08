Een oververhitte MacBook: 8 tips om dit te voorkomen en op te lossen

Je hoofd koel houden met deze temperaturen is een uitdaging, dus je MacBook heeft het al helemaal zwaar. Wij geven acht tips om je Mac gekoeld te houden en problemen te voorkomen.

Is je MacBook warm? Dit kun je doen

Dat je MacBook warm wordt met deze hitte is niet gek, maar je kunt er gelukkig wel het één en ander aan doen om je apparaat koeler te houden. Met deze snelle tips voorkom je dat je Mac oververhit raakt.

1. Zorg voor een koele werkplek uit de zon

De eerste tip ligt misschien voor de hand, maar je voorkomt een hoop ellende als je jouw Mac altijd uit de zon houdt. Dit geldt uiteraard als je buiten gaat zitten, maar ook als je binnen werkt. Probeer er altijd voor te zorgen dat je MacBook Pro of MacBook Air niet in de zon staat: daarmee kun je hopelijk voorkomen dat je de stappen hieronder nodig hebt.

2. Standaard gebruiken (met ventilator)

Je kunt je MacBook een handje helpen door ‘m van je tafel te halen en op een standaard te zetten. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk welke standaard je kiest: zorg er altijd voor dat de onderkant zoveel mogelijk vrij blijft, zodat de Mac ook daar zijn hitte kwijt kan. Daarnaast zijn er speciale standaarden met een ingebouwde ventilator. Door deze op een usb-poort aan te sluiten, zorgt een propellertje onder je MacBook voor extra verkoeling.

3. Let op de helderheid van je scherm en toetsenbord

Een iMac of MacBook kunnen heel snel opwarmen als je de maximale helderheid van je scherm en toetsenbordverlichting gebruikt. Het kan daarom helpen om de verlichting van je toetsenbord helemaal uit te schakelen en de helderheid van je scherm zo laag mogelijk te zetten.

Dat maakt het misschien wat minder goed leesbaar, maar na een paar minuten zul je merken dat de temperatuur van je Mac naar beneden zal gaan. Zeker als je in de zon zit zal je Mac door automatische helderheid vaak het maximale kiezen om het scherm leesbaar te houden. Goed om in de gaten te houden dus.

4. Sluit zoveel mogelijk programma’s

Net als wij krijgt je Mac het warmer als hij druk bezig is. Wees daarom wat strenger op de programma’s die je actief laat zijn. Beperk het aantal tabbladen in je browser (vooral als je Google Chrome gebruikt) en sluit apps als Slack en Spotify helemaal af als je ze toch (even) niet nodig hebt.

Zeker als je gaat videobellen raden we aan om zoveel mogelijk andere programma’s helemaal af te sluiten. Op die manier zal je MacBook het minder warm krijgen en werken de andere tips in dit artikel nog beter.

5. Zet de klep open bij gebruik van extern scherm

Heb je je Mac aan een extern scherm zitten? Dan kan je Mac snel opwarmen als je de klep gesloten houdt van het apparaat. Kies er in plaats daarvan voor om het scherm enkel op je externe scherm weer te geven, maar ondertussen wel de klep van je MacBook open te laten staan. Zo heeft de ventilator onder het scharnier meer ruimte om warme lucht uit je MacBook te blazen.

6. Geef de ventilatoren de ruimte

Aan de zijkanten van je MacBook zijn ook meerdere openingen te vinden waar warme lucht uit kan ontsnappen. Pas dus altijd op dat je deze niet per ongeluk bedekt, of er dingen in de buurt zet die ervoor zorgen dat de lucht niet weg kan. Ook dit is een goede reden om te kijken of jij je Mac op een standaard of desnoods een stapeltje boeken of dozen kunt zetten.

7. Maak je MacBook schoon

Heb je een wat oudere MacBook en deze nog nooit schoongemaakt? Dan kan een hoge temperatuur ook veroorzaakt worden door stof in je Mac, die de doorstroom van koele lucht in de weg zit. Een MacBook schoonmaken is echter een hele klus en niet heel makkelijk. We raden daarom aan om dit niet zomaar zelf te doen en je eerst goed in te lezen of een expert in te schakelen. Bovendien zouden we eerst alle andere tips proberen voordat je je MacBook gaat openschroeven.

8. Geef je Mac een pauze

Merk je dat je MacBook echt te warm wordt? Dan kun je ‘m soms het beste een kwartiertje uitzetten en wegleggen. Let er daarbij natuurlijk wel op dat je hem op een koele plek uit de zon legt. Ook hier raden we weer aan om de klep van je MacBook open te laten staan zodat er meer lucht bij kan.

Hebben je andere Apple-apparaten ook last van de hitte? Check dan onze tips om een oververhitte iPhone en oververhitte Apple Watch te voorkomen.