Wist je dat je met het toetsenbord van je MacBook ook symbolen en emoji kan typen? Wij leggen uit hoe je dat doet.



Zo typ je emoji en symbolen met je MacBook

Stel, je bent bezig met het typen van een tekst en wil er een pijltje inzetten ter verduidelijking. Je hoeft dan niet op zoek te gaan naar een symbool om deze vervolgens te kopiëren. Je hebt namelijk het hele aanbod aan emoji en symbolen al in het toetsenbord van je MacBook zitten. Zo bekijk je het complete aanbod met een handige sneltoets:

Open een programma waarin je tekst kan bewerken, zoals een e-mail, of klik op een tekstveld; Druk de volgende toetsen tegelijk in: control+command+spatie; Je krijgt nu een snelmenu van emoji te zien. Klik onderin om te zoeken naar de gewenste emoji; Wil je graag een symbool, zoals een pijltje (→), dan klik je aan de rechterkant op de twee pijltjes (>>).

Je krijgt nu het aanbod van symbolen te zien. Van sterrenbeelden tot een compleet assortiment van dominosteentjes: alle vormpjes zijn aanwezig. Dit is de snelste manier om een symbool of emoji te typen. Vooral wanneer je niet in een tekstveld typt met een speciale emoji-knop, is deze manier erg handig.

Er is nog een tweede manier om emoji en symbolen met je MacBook te tikken. Tik hiervoor bovenin op ‘Wijzig’, en vervolgens onderaan op ‘Emoji & Symbolen’. Ook dan krijg je het snelmenu te zien. Het is hierbij wel belangrijk dat je het venster hebt aangeklikt waarin je aan het typen bent.



