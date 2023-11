Zijn 8 GB RAM genoeg in de MacBook Pro 2023?

Nieuwe MacBook Pro 2023, maar hetzelfde probleem als voorheen: zijn 8 GB centraal geheugen echt genoeg voor de meeste gebruikers? Wij geven je advies.

8 GB werkgeheugen in de MacBook Pro 2023

De discussie of 8 GB werkgeheugen in een MacBook Pro genoeg zijn, is al veel ouder dan je denkt. In 2012 bracht Apple namelijk al de eerste Retina MacBook Pro uit, met – juist – 8 GB RAM in de standaardconfiguratie. Toen al waren mensen ervan overtuigd dat deze hoeveelheid veel te weinig zou zijn en dat je toch echt voor de upgrade naar 16 GB moest gaan.

Nu zijn we elf jaar verder en de standaardconfiguratie van een 14-inch MacBook Pro bevat nog steeds 8 GB geheugen. Dit heeft de discussie weer doen opwaaien.

Belangrijk verschil tussen toen en nu

Er is echter één belangrijk verschil tussen de situatie nu en toen. Zoals je weet, gebruikt Apple geen Intel-processors meer in zijn Macs, maar chips uit eigen makelij: de M1, M2 en M3. Het verschil met vroeger is dat deze chips alle belangrijke hardware onderdelen op één enkele printplaat samenvatten. De processor zit er, de grafische unit, de caches en dus ook het werkgeheugen.

Omdat dat echt iets anders is dan het werkgeheugen van vroeger (dat was nooit zo goed aangesloten op de andere onderdelen als nu), heeft Apple het concept ‘centraal geheugen’ gedoopt. Centraal geheugen is sneller, efficiënter en flexibeler. Een nadeel is dan wel dat het geheugen gesoldeerd zit op bovengenoemde printplaat en je dus altijd vastzit aan de hoeveelheid werkgeheugen waar je bij aankoop voor hebt gekozen. Maar goed, dat is al een tijdje standaard op MacBooks.

Meer geheugen is echter een duur grapje. Voor 16 GB RAM betaal je bij Apple op dit moment 230 euro extra, 24 GB RAM kosten 460 euro. Dus wil je van tevoren toch echt goed weten of je nou genoeg hebt aan die 8 GB of meer moet hebben.

8 GB RAM of meer in de MacBook Pro 2023?

Je had het waarschijnlijk al verwacht, maar het antwoord op de geheugenvraag ligt eraan waarvoor je je MacBook wilt gebruiken. Wil je browsen in Safari, films kijken op Netflix, documenten typen en zo nu en dan wat foto’s bewerken? Dan zijn 8 GB toch nog steeds écht genoeg. Moderne Macs maken gebruik van geheugencompressie en zijn slimmer in het verdelen van geheugencapaciteit. Hierdoor draait macOS ook soepel wanneer je veel moet multitasken.

Ben je daarentegen iemand die films bewerkt, met 3D-modellen werkt, programma’s ontwikkeld of kortom: iemand die écht professioneel met zijn Mac bezig is? In dat geval kunnen ook 8 GB centraal geheugen te weinig zijn, daar kunnen alle software-trucjes niet tegenop. Kies in dat geval dus minimaal voor 16 GB centraal geheugen.

In een notendop

Als je een MacBook Pro koopt, is 8 GB geheugen een kostenbesparende optie als je lichtere eisen stelt aan het gebruik. Het biedt voldoende prestaties voor alledaagse taken. Als je echter meer veeleisende programma’s wilt gebruiken, kan het de moeite waard zijn om meer geheugen te kopen. Dit verkleint het risico dat het geheugen als knelpunt gaat fungeren en zorgt ervoor dat je Mac optimaal presteert.