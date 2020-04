Wanneer je MacBook heel hard begint te ventileren en warm wordt kan het helpen om eens een kijkje te nemen in je Activiteitenweergave. Zie je dat een zogenaamde ‘kernel_task’ je MacBook-processor veel energie kost? Dit kan je doen.



Verplaats de oplader wanneer je MacBook heet wordt

Wanneer je MacBook heet wordt, is het apparaat overbelast. De oorzaak van overbelasting verschilt, maar het kan lonen om eens in de Activiteitenweergave te kijken. Hier zie je alle taken en programma’s die op de achtergrond aanstaan. Vaak zie je ‘kernel_task’ in de lijst staan.

Deze staat er regelmatig tussen en dat is in principe geen probleem. Het wil zeggen dat kleine overige taken op de achtergrond worden uitgevoerd. Maar wanneer blijkt dat deze heel veel percentage van je processor (% CPU) in beslag neemt en je MacBook heel heet wordt, is er meer aan de hand.

Dit wil niet zeggen dat de temperatuur van je MacBook direct gerelateerd is aan deze ‘kernel_task’: oorzaken van een hoge temperatuur verschillen, maar wanneer de ‘kernel_task’ veel energie kost, kan het een indicatie zijn dat één van de twee usb-c poorten is overbelast.

Aan de rechterkant opladen

Wanneer het je MacBook veel energie kost om ‘kernel_task’ uit te voeren, dan komt dat mogelijk door de hoge temperatuur van je MacBook. De hoge temperatuur kan liggen aan de plaats waar je oplader is ingeplugd. Gek maar waar: de hoge temperatuur kan namelijk liggen aan het opladen aan via de linkerpoort van je MacBook.

Het is niet goed voor een MacBook om alle externe apparaten en kabels aan één kant aan te sluiten. Wanneer je MacBook aan de rechterkant een usb-c ingang heeft, kan het dan ook lonen om je oplader eens aan de rechterkant in te pluggen. Het is hierbij wel belangrijk dat je niet al je andere ingeplugde kabels ook naar de rechterkant verhuist: het is juist goed om het te verdelen.

Helaas hebben niet alle MacBook-modellen een usb-c-ingang aan de rechterkant. Dat geldt alleen voor de modellen met vier usb-c-poorten (ook wel Thunderbolt 3-poorten). Onder ‘Over deze Mac’ in het Apple-menu zie je hoeveel poorten jouw MacBook heeft. Sowieso hebben alleen MacBooks uit 2016 of later deze Thunderbolt 3-poorten.

Ontkoppel externe accessoires

Is de accu van je MacBook nog niet helemaal vol? Dan is het ook verstandig om andere accessoires die op je MacBook zijn aangesloten even te ontkoppelen. Denk hierbij aan een tweede scherm, toetsenbord, of een externe harde schijf. Kan je deze even niet ontkoppelen? Haal dan je oplader er zo lang uit.

Bovenstaande test uitgevoerd op StackExchange liet zien dat wanneer je een oplader, usb-kabel en HDMI-kabel tegelijkertijd op de linker usb-c poort hebt aangesloten, dat de temperatuur heel snel stijgt. De ‘kernel_task’ begint dan ook aanzienlijk meer energie van je processor te vragen.

Wanneer de oplader vervolgens naar de rechter usb-c poort werd verplaatst, daalde de temperatuur weer binnen een paar minuten naar een normaal niveau. Ook de ‘kernel_task’ vergt dan binnen zo’n 15 seconden geen energie meer. In de test is te zien dat wanneer je de oplader weer terug naar de linkerpoort verplaatst, de temperatuur weer opnieuw stijgt. Na een paar minuten daalt het weer wanneer de oplader weer rechts is aangesloten.

