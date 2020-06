Word je gek van de banners die steeds in je scherm verschijnen met onnodige meldingen? Gelukkig kun je meldingen uitschakelen voor apps waar je niet door gestoord wil worden. MacBook-meldingen beheren doe je zo.

MacBook-meldingen beheren

Meldingen op je Mac kunnen heel handig zijn. Bijvoorbeeld een reminder van een afspraak of een e-mail kunnen je helpen, maar vaak krijg je ook meldingen van apps die helemaal niet zo belangrijk zijn. Vooral als je druk bezig bent is dat vrij irritant.

Gelukkig is daar een oplossing voor: je kan namelijk je meldingen (tijdelijk) pauzeren. Ook is het mogelijk om zelf in te stellen voor welke apps je meldingen krijgt, en voor welke niet. Zo doe je dat.

Meldingen pauzeren

Klik op het lijst-icoon helemaal rechtsboven in je menu balk; Er verschijnt nu een Scroll omhoog in het tabblad ‘Berichtgeving’; Om meldingen te pauzeren, zet je de schakelaar aan achter ‘Niet Storen’.

Alle meldingen zijn nu uitgeschakeld tot middernacht, of tot je je MacBook uitschakelt. Je kan de meldingen nog steeds bij Berichtgeving zien staan, maar je krijgt geen pop-up meldingen meer.

Meldingen pauzeren voor een bepaalde tijd

Ga via het Apple-menu naar ‘Systeemvoorkeuren’; Klik op ‘Berichtgeving’; Klik bovenin op ‘Niet Storen’ en stel in tussen welke tijden je geen meldingen wil ontvangen.

Je kan hier ook kiezen om meldingen uit te schakelen wanneer je bijvoorbeeld het scherm deelt op een tv, wanneer het scherm uitstaat of wanneer je MacBook vergrendeld is.

Meldingen uitschakelen voor bepaalde apps

Wil je alleen meldingen voor bepaalde MacBook- of Mac-apps beheren? Ook dat kan. Je volgt grotendeels dezelfde stappen als hierboven, maar dan met een twist.

Ga via het Apple-menu naar ‘Systeemvoorkeuren’; Klik op ‘Berichtgeving’; In het venster dat vervolgens verschijnt klik je een app aan waar je de notificaties van wil uitschakelen; Zet de schakelaar uit om geen enkele notificaties meer te ontvangen.

Hier kun je ook per app instellen wat voor soort notificaties je wél wil ontvangen, en waar. Zo kun je kiezen of je meldingen van deze app wil zien als je scherm is vergrendeld, of je stroken of meldingen wil, enzovoort.

