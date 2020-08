3 tips om je MacBook klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar

Wil jij het nieuwe schooljaar met een opgeruimd gevoel beginnen? Dan is het goed om je MacBook vast klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar. We geven je een aantal tips hoe je dat kunt doen.

Tip: Zo stoom je jouw MacBook klaar voor het nieuwe schooljaar

Als je MacBook al een tijdje meegaat, zul je merken dat hoe verder de tijd verstrijkt, hoe meer je MacBook volloopt met onnodige bestanden, plaatjes en andere rommel. Het is daarom goed om eens in de zoveel tijd een grote schoonmaak te houden.

Vooral met het nieuwe schooljaar voor de deur wil je met een frisse start kunnen beginnen. Misschien ben je nog niet toe aan een nieuwe MacBook, maar met deze drie handige tips voelt je MacBook weer als nieuw.

1. Schijfruimte vrijmaken

Zit je (bijna) aan je limiet wat betreft de opslagruimte? Dan is het goed om wat ruimte vrij te maken. Komend schooljaar heb je immers weer behoorlijk wat ruimte nodig voor nieuwe projecten. Zet bijvoorbeeld je grote bestanden en eindeloze foto-albums op een harde schijf. Zo kun je ze ook nog eens veilig bewaren.

Bovendien heeft je Mac een handige functie om je te helpen met het vrijmaken van schijfruimte. Door middel van ‘Geoptimaliseerde Opslag’ geeft je Mac je tips en aanbevelingen over hoe je bestanden en programma’s zo min mogelijk geheugen van je MacBook in beslag nemen.

Ook is het goed om je ‘Overige opslag’ eens te verwijderen. Vaak staan er documenten, plug-ins, systeemdata en cachegeheugen op je MacBook dat door geïnstalleerde apps wordt opgeslagen. Deze bestanden gebruik je niet, maar nemen wel veel ruimte in. In het artikel hieronder lees je hoe je dat doet, en meer tips om schijfruimte vrij te maken.

2. MacBook resetten

Heb je wat problemen met je MacBook die niet oplosbaar lijken? Dan kan het handig zijn om eens een harde reset uit te voeren. Maak altijd eerst een backup van je bestanden. Deze kun je na de reset dan weer terugzetten. Als je bestanden veilig zijn, kun je beginnen met de reset.

Na het resetten is je apparaat weer helemaal terug naar de fabrieksinstellingen. Zorg dus altijd dat je belangrijke bestanden veilig zijn, want die krijg je anders na de reset niet meer terug. Na het resetten zul je merken dat je MacBook weer een stuk soepeler draait. Lees hieronder hoe het precies werkt.

3. Schoonmaken

Als je je MacBook van binnen een grote schoonmaak geeft, kun je net zo goed de buitenkant ook aanpakken. Je hebt het misschien niet door, maar na verloop van tijd wordt je MacBook namelijk behoorlijk vies. Het schoonmaken is gelukkig zo gepiept.

Gebruik hiervoor een microvezeldoekje met wat schoonmaakalcohol. Gebruik wattenstaafjes en geperste lucht om het hardnekkige vuil op moeilijk bereikbare plekken schoon te maken. Ook belangrijk: breng nooit schoonmaakmiddel direct op je MacBook aan, maar eerst op een doekje. In het artikel hieronder nemen we alles stap voor stap met je door.

Back to School

