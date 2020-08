Tip: Zo kies je de beste MacBook voor het nieuwe schooljaar

Ga je studeren en ben je op zoek naar een nieuwe MacBook voor het komende schooljaar? Wij leggen uit welke MacBook het beste bij je past.

De beste MacBook voor je studie

Tijdens je studie is een laptop essentieel: je moet er veel verslagen op maken en onderzoeken uitvoeren. Ligt je universiteit of hogeschool niet om de hoek, dan is het ook nog eens belangrijk dat het apparaat makkelijk in je rugzak past voor tijdens je treinreis. Het aanbod voor laptops is groot, maar een MacBook is eigenlijk altijd een veilige keuze.

MacBooks gaan lang mee, zijn lekker snel en worden regelmatig geüpdatet. Bovendien kun je er vaak wat zwaardere programma’s op uitvoeren. Maar welke MacBook kies je? Dat ligt er vooral aan waar je het apparaat voor gaat gebruiken.

MacBook Air 2020

Moet je veel literatuuronderzoek doen en vooral veel typen, dan is de MacBook Air een verstandige keuze. De ultradunne laptop is makkelijk mee te nemen en krachtig genoeg om meerdere programma’s tegelijk te draaien. De nieuwste MacBook Air werd in maart van dit jaar onthuld en is ietsje zwaarder dan zijn voorganger, maar wel goedkoper. Echt zwaar is hij sowieso niet: de laptop weegt slechts 1.29 kilogram.

Ook het toetsenbord is een reden om voor de nieuwste MacBook Air te gaan. Het toetsenbord van de MacBook Air uit 2019 heeft namelijk niet het vertrouwde schaarmechanisme. Na jaren van kritiek op het dunne vlindertoetsenbord is Apple overgegaan op de robuustere, dikkere toetsen. Hierdoor is het typen een stuk fijner. Handig als je veel papers moet schrijven, of je MacBook gebruikt voor notities tijdens college.

Over veiligheid hoef je je ook geen zorgen te maken: de MacBook Air heeft namelijk een vingerafdrukscanner, zodat je makkelijk en veilig je laptop kunt ontgrendelen. Ook de accuduur is prima. Ben je dus veel onderweg en hoef je niet veel zware programma’s te draaien, maar vooral veel typen? Dan is de MacBook Air de beste keuze.

MacBook Pro 2020

Moet je voor je studie veel zware applicaties draaien, zoals Photoshop of een videobewerkingsprogramma, dan kun je beter voor de MacBook Pro gaan. Deze is krachtiger dan de MacBook Air, waardoor je meer programma’s tegelijkertijd draait zonder het systeem te overbelasten.

De nieuwste MacBook Pro gaat niet alleen langer mee met updates, het heeft met 16GB ook nog eens twee keer zoveel werkgeheugen als zijn voorganger. Even klaar met studeren? De MacBook Pro is natuurlijk ook uitstekend te gebruiken voor ontspanning.

Ben je bijvoorbeeld van plan te gamen en veel series en films te kijken op je laptop, dan is dat nog een reden om voor de Pro-versie te gaan. De nieuwste MacBook Pro heeft een videokaart die wel 80 procent krachtiger is dan zijn voorganger en kan elke game en video moeiteloos draaien.

Dat de MacBook Pro 2020 één van de krachtigste laptops van het moment is, merk je wel aan het prijskaartje. Voor het instapmodel betaal je 1499 euro. De meest luxe uitvoering loopt zelfs op tot 2379 euro en is ook nog uit te breiden. Wel is dit een goede investering voor de toekomst: de MacBook Pro gaat geheid nog jarenlang mee.

Conclusie

De MacBook Air is met 1199 euro een stukje goedkoper. Wanneer je dus niet al te zware programma’s draait op je MacBook haal je ook niet alles uit de functionaliteit van een MacBook Pro. In dat geval is de prijs ook een goede afweging die je kunt maken bij het kiezen van een MacBook, en zul je meer dan genoeg hebben aan de MacBook Air.

Ga je juist wel veel zware programma’s draaien en soms ook tegelijkertijd? Dan is de MacBook Pro de beste keuze voor jou. Hier betaal je wat meer voor, maar daar krijg je een ongelooflijk krachtige laptop voor terug.

Ben je erover uit? Dan kun je prijzen van MacBooks gaan vergelijken. In onze prijsvergelijker check je alle prijzen voor de MacBook Air 2020 en prijzen voor de nieuwste MacBook Pro. Meer weten? In onze vergelijking van de MacBook Air en MacBook Pro lees je uitgebreid wat de verschillen zijn.