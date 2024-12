MacBook batterij vervangen: zo doe je dat zelf

Is de batterij van jouw MacBook aan vervanging toe? Maar vind je het vervelend om hem een langere tijd te missen, of wil je simpelweg kosten besparen? Wij leggen uit hoe gemakkelijk het is om een eigen accu te vervangen.

MacBooks staan bekend om hun lange levensduur, maar zelfs de beste batterijen gaan niet eeuwig mee. Als je merkt dat je MacBook steeds minder lang meegaat op een volle lading of helemaal niet meer wil opladen, kan het tijd zijn om de batterij te vervangen. Hoewel je hiervoor naar een officiële reparatieservice kunt gaan, is het ook mogelijk om dit zelf te doen. Dit bespaart niet alleen kosten, maar het geeft ook een gevoel van voldoening om je eigen apparaat te onderhouden.

In dit artikel bespreken we onze eigen ervaring, waarin we stap voor stap de batterij van een MacBook Air hebben vervangen. We gaan in op de benodigde materialen, het proces en belangrijke veiligheidsmaatregelen. Of je nu een doorgewinterde techneut bent of gewoon handig wilt zijn met je eigen apparaten, deze gids helpt je om je MacBook weer in topconditie te krijgen!

Bij iPhoned hebben wij zelf een accu van de MacBook Air uit 2018 vervangen. Helaas gaf Apple geen mogelijkheid meer om dit product voor ons te repareren, maar is de MacBook veel te goed om weg te doen. Dus tijd om zelf aan de slag te gaan.

Allereerst is het allerbelangrijkste om uit te zoeken welke batterij en tools je nodig hebt. Fixje heeft hiervoor een fijne tool, waarbij je gemakkelijk kunt zoeken welke batterij jij nodig hebt. Verder hebben wij hier ook het gereedschap besteld en de handleiding stap voor stap gevolgd.

Alles begint bij het beschermen van je beeldscherm en het verwijderen van de achterkant. Vervolgens ziet je MacBook er zo uit.

Belangrijk om hier te vermelden:

Beeldmateriaal is hier erg fijn, soms twijfel je even wat ze bedoelen, maar door dit visueel te zien weet je precies dat je de juiste schroefjes verwijdert;

Verder lijkt het ons erg waardevol om tips te hebben van andere consumenten die zelf een reparatie hebben gedaan. Bij iFixit zie je bijvoorbeeld handige tips in de comments van anderen, deze vragen hadden wij soms zelf ook;

Het losschroeven van je laptop gaat erg makkelijk door de kleine bitjes die je gemakkelijk op de schroevendraaiers kunt zetten. Doordat het magnetisch is, kun je ook deze kleine schroefjes makkelijk oppakken;

Het verwijderen van de batterij zelf is een spannende klus. Daarbij zijn de buitenste onderdelen nog redelijk goed te doen, omdat je hier weinig van het moederbord kunt raken. Enkel bij de middelste batterijen, die überhaupt een stuk steviger vast zitten, moet je heel goed opletten dat je bovenin niks van het moederbord raakt.

Batterij verwijderd: tijd voor een nieuwe

Het terugplaatsen van de batterij is vervolgens een veel gemakkelijkere stap. Door de zelfklevende strips hechten ze snel weer aan de behuizing. Doordat de onderdelen van de accu aan elkaar vast zitten, heb je hier ook geen zorgen dat je een onderdeel op de verkeerde plek gebruikt. Vervolgens volg je de handleiding eigenlijk weer van achter naar voren en kun je langzaam alles weer vastmaken.

Conclusie: