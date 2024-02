Je kunt nu beter geen MacBook Air kopen (en dit is waarom)

Ben je van plan om binnenkort een MacBook Air te kopen? Dat kun je nu waarschijnlijk beter niet doen. Wij vertellen je waarom.

Nieuwe MacBook Air komt binnenkort

Maart is doorgaans een drukke maand voor Apple en dat gaat dit jaar niet anders zijn. Het is de verwachting dat Apple volgende maand eindelijk weer nieuwe iPads uitbrengt, dat is voor het eerst sinds 2022. Vorig jaar moesten we het namelijk zonder nieuwe iPads doen, waardoor de verwachtingen voor dit jaar hooggespannen zijn. Het is dus slim om nog even te wachten met het halen van een nieuwe iPad, maar hetzelfde geldt voor het kopen van een MacBook Air.

Het is namelijk goed mogelijk dat Apple volgende maand óók een nieuwe generatie van de MacBook Air uitbrengt. De laptop verscheen vorig jaar voor het eerst met een 15-inch scherm, waarmee het de grootste MacBook Air ooit was. Grote veranderingen bleven verder uit bij de laptop, maar die worden dit jaar wel verwacht. Het is daarom verstandig om nog even te wachten met het kopen van een nieuwe MacBook Air.

Deze functies komen naar de laptop

Volgens geruchten is Apple van plan om meerdere uitvoeringen van de MacBook Air te vernieuwen. Dat betekent dat waarschijnlijk zowel de 13- als de 15-inch uitvoering dit jaar een update krijgen. De laptops worden voorzien van de M3-chip, die eigenlijk al in de MacBook Air 2023 werd verwacht. Die generatie draait toch nog op de M2-chip, maar de MacBook Air 2024 krijgt wél een M3-chip.

Verder worden er geen aanpassingen aan het design verwacht. Met de M3-chip krijgt de MacBook Air 2024 wel ondersteuning voor onder andere ray-tracing. Hierdoor heeft de laptop betere reflecties en mooiere schaduw- en lichteffecten in bijvoorbeeld games. Daarnaast krijgt de MacBook Air ondersteuning voor wifi 6E. Het zijn dus geen enorme veranderingen, maar toch is het slim om nog even te wachten met het kopen van een MacBook Air.

MacBook Air komt eind maart

Apple is naar verluidt van plan om de MacBook Air eind maart uit te brengen. Ben je niet op zoek naar een laptop met de nieuwste chip? Wacht dan alsnog met het kopen van een MacBook Air tot eind maart, want de prijs van de eerdere generaties daalt enorm zodra de nieuwe MacBook Air is verschenen. Zo bespaar je behoorlijk wat geld, zeker nu je niet lang meer hoeft te wachten.

Als je de nieuwste MacBook Air van het moment wilt hebben is het al helemaal slim om te wachten met kopen tot eind maart. De nieuwe MacBook Air verschijnt al snel, waardoor je volgende maand anders alweer een ‘verouderd’ model hebt. Wil je een ouder model kopen? Houd de komende maand dan de prijzen in onze prijsvergelijker in de gaten, want die worden automatisch aangepast. Zo weet je zeker dat je de laagste prijs betaalt!

