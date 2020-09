Wil je je Mac of MacBook verkopen of heb je problemen die niet oplosbaar lijken? Dan kan het handig zijn je Mac te resetten. In deze tip laten we je zien hoe het moet.



Zo kun je je Mac of MacBook resetten

Je Mac terugzetten op de fabrieksinstellingen kan in sommige gevallen de enige oplossing voor problemen zijn. Maar ook wanneer je je oude Mac van de hand doet en bijvoorbeeld inruilt voor een nieuwe MacBook Air, is dit een belangrijke stap.

Voordat je je Mac gaat resetten, moet je eerst zorgen dat je bestanden op een veilige plek zijn opgeslagen. Hiervoor kun je het beste een usb-stick of een clouddienst gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn Dropbox of Google Drive, maar ook in iCloud kun je je bestanden kwijt.

Daarnaast is het mogelijk om de gehele inhoud van je schijf op te slaan. Hiervoor heb je wel een externe schijf nodig, die bovendien genoeg opslag heeft om al je gegevens te bewaren. Open vervolgens ‘Time Machine’ via ‘Systeemvoorkeuren’, en zet je gegevens veilig op je externe harde schijf. Je kunt hier ook instellen dat je Mac automatisch backups maakt zodra je deze schijf aansluit.

Fabrieksinstellingen

Zodra je bestanden veilig zijn, kun je met het stappenplan hieronder je Mac resetten. Na het resetten is het apparaat volledig leeg, alsof je het voor de eerste keer aanzet. Doe dit dus altijd voordat je een iMac of MacBook verkoopt. Je weet dan zeker dat er geen gevoelige data meer achterblijft voor de koper.

Herstart je Mac via het Apple-menu, en hou de toetscombinatie ‘Command + R’ ingedrukt; Kies voor ‘Schijfhulpprogramma’ en klik vervolgens op je opstartschijf aan de linkerkant van het scherm; Ga naar het tabblad ‘Wis’. Geef de schijf in het nieuwe venster dat verschijnt een naam, zoals ‘Apple SSD’ of ‘Macintosh HD’; Selecteer ‘APFS’ (of MacOS Uitgebreid (journaled) voor oudere Macs) als bestandssysteem bij ‘Structuur’ en zorg dat er ‘GUID-partitie-indeling’ bij ‘Indeling’ staat. Klik vervolgens op ‘Wis’; Sluit na het wissen het Schijfhulpprogramma, en kies voor ‘macOS opnieuw installeren’ in het menu dat vervolgens verschijnt; Na het volgen van het installatieproces, start je Mac op alsof het de eerste keer is.

Tijdens dit proces zijn er een aantal details waar je op moet letten. Zo is het belangrijk om meteen tijdens het herstarten ‘Command + R’ ingedrukt te houden, anders start je Mac niet op in de zogeheten macOS Recovery-modus waarin het venster verschijnt.

En staan er bijvoorbeeld meerdere schijven in het menu ‘Schijfhulpprogramma’? Zorg er dan voor dat je de SSD-schijf kiest, wat standaard van de schijfnaam af te lezen is. Voor het wissen wordt er gevraagd een naam in te voeren voor de schijf. Het maakt voor het proces niet uit wat je hier precies invult.

Het laatste nieuws over macOS