Start je Mac niet snel genoeg op, of krijg je continu een melding in beeld van een app die je toch niet gebruikt? In deze tip leggen we uit hoe je een zogeheten ‘opstartprogramma’ uitschakelt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mac opstartprogramma verwijderen: zo werkt het

Als je de powerknop op je iMac of MacBook indrukt, worden er op de achtergrond direct allerlei programma’s opgestart. Een aantal daarvan zijn van Apple, maar veel externe apps die je installeert willen ook meteen van start gaan. Dit is in sommige gevallen handig, maar er zijn ook genoeg apps die je niet iedere keer nodig hebt als je met je Mac aan de slag gaat. In die gevallen is het aan te raden om de software niet keer op keer automatisch op te starten.

Het is slim om af en toe te controleren welke programma’s automatisch opgestart worden als jij je Mac aanzet. Zo activeren sommige apps dit automatisch, wat de opstartsnelheid van je Mac niet ten goede komt. Gelukkig maar dat je opstartprogramma’s gemakkelijk handmatig aan- en uit kunt zetten. Als je tenminste weet waar je moet zoeken. In het onderstaande stappenplan leggen we stap voor stap uit hoe het werkt.

Zo schakel je opstartprogramma’s uit

Klik op het Apple-logo links bovenin beeld en kies Systeemvoorkeuren; Ga naar ‘Gebruikers en Groepen’; Kies jouw account en ga naar ‘Inloggen’; Klik in de lijst die verschijnt op de programma’s die je niet automatisch wil laten opstarten; Klik op het minnetje om de app ‘uit te schakelen’.

Het hangt van het programma af wat de invloed op je opstartsnelheid is. Zo zal een simpele app weinig verschil maken, terwijl zware programma’s er wel voor zorgen dat je iMac of MacBook trager van start gaat.

Benieuwd naar meer Mac(Book)-tips? We geven we je 7 tips om ruimte te besparen op jouw iMac of MacBook. Daarnaast leren we je hoe je het best een MacBook kan schoonmaken. Neem anders zelf een kijkje tussen onze grote verzameling aan tips.

Schrijf je in voor de iPhoned-nieuwsbrief en download de app om op de hoogte te blijven van onze nieuwste tips.

Lees het laatste nieuws over Apple