Tip: Zo krijg je het klassieke Mac-opstartgeluid terug op nieuwe Macs

Apple maakte in 2016 een einde aan het klassieke opstartgeluid van de Mac. Maar nu blijkt een simpel regeltje code in Terminal dit geluid weer terug te brengen. Wij laten zien hoe.

Zo kun je het klassieke Mac-opstartgeluid aanzetten

Als je onlangs bent overgestapt naar een nieuwe iMac of MacBook, zal je direct iets opvallen als je de aanknop indrukt. Het klassieke geluidseffect dat je hoort als je een Mac opstart is sinds 2016 verleden tijd. Apple gebruikte het geluid al sinds 1998, waardoor er destijds heel wat mensen waren die het jammer vonden dat het bedrijf deze keuze gemaakt had.

Apple zei er een goede reden voor te hebben: als je een MacBook van 2016 of nieuwer opent, wordt hij automatisch opgestart. Oudere Macs ontwaken alleen uit de slaapstand als je dit doet. Hierdoor hoef je in principe niet meer op de powerknop te drukken bij deze nieuwere Macs, maar gaat dit wel ten koste van het opstartgeluid.

Gelukkig is er nu een nieuwe manier gevonden om dit geluid terug te brengen. Het mooie hieraan is dat je er niks voor hoeft te downloaden of externe apps hoeft te installeren. Het enige wat je nodig hebt is een regeltje code die je in de terminal plakt. Dat werkt als volgt.

Het klassieke Mac-opstartgeluid weer aanzetten

Open de Terminal-app op je Mac; Voer de volgende regel code in en druk op enter: sudo nvram StartupMute=%00; Vul je wachtwoord in om de wijziging door te voeren; Sluit de Terminal-app en start je Mac opnieuw op.

Om het geluid te horen moet je Mac het volume niet gedempt hebben. Wil je na een tijdje het geluid toch weer uitzetten? Dan kun je dezelfde stappen hierboven doorlopen maar de volgende regel code in Terminal plakken: sudo nvram StartupMute=%01.

