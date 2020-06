Wanneer je een Apple Watch draagt, hoef je niet meer aan te melden op je Mac(Book). De computer ‘voelt’ dankzij het horloge namelijk dat je in de buurt bent. Zo werkt het.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mac ontgrendelen met een Apple Watch

De functie heet ‘automatische ontgrendeling’. Het komt erop neer dat je direct toegang tot je Mac krijgt als je een Apple Watch draagt. De computer komt hierbij uit sluimerstand en je kunt zonder een wachtwoord in te tikken direct aan de slag. Zo stel je automatische ontgrendeling in:

Ga op je Mac(Book) naar ‘Systeemvoorkeuren’; Kies ‘Beveiliging en privacy’ en selecteer ‘Algemeen’; Vink vervolgens het vakje aan bij ‘Sta ontgrendelen van Mac door Apple Watch toe’.

Heb je meerdere Apple Watches? Dan kun je per horloge aangeven of deze automatisch kan ontgrendelen, of niet. Automatisch ontgrendelen werkt alleen wanneer je Mac uit sluimerstand komt. Als je de computer opnieuw hebt opgestart, moet je eerst je wachtwoord invoeren.

Hierna kun je wel met de Apple Watch inloggen. Meestal werkt dit zodra je enigszins in de buurt van de computer komt. Mocht er niks gebeuren, dan kun je de Apple Watch altijd iets dichter bij de Mac(Book) in de buurt houden. Automatisch ontgrendelen werkt uiteraard niet als je computer uit staat.

Lees ook: 8 belangrijke basistips om je Mac te beveiligen



Apple Watch als wachtwoord gebruiken: de voorwaarden

Werkt het niet? Dan is het verstandig om even te kijken of je aan de voorwaarden voldoet. Ten eerste moet je op beide apparaten met hetzelfde Apple ID zijn ingelogd bij iCloud. Op die manier maken de Apple-apparaten namelijk contact met elkaar.

Verder moet je Apple ID beveiligd zijn met tweefactorauthenticatie. Bovendien moeten de wifi- en bluetooth-verbinding van je Mac aanstaan en dien je een toegangscode voor de Apple Watch te gebruiken. Tot slot is van belang dat je op de Mac geen internetdeling of schermdeling aan hebt staan.

Meer tips voor je Mac

macOS Catalina is de huidige softwareversie voor de Mac. De software bevat enkele handige, nieuwe functies, waaronder de donkere modus die je automatisch kunt inschakelen als het donker wordt. Ook de mogelijkheid om de Mac met je stem te bedienen is ideaal. Of ben je juist iets te verslaafd aan je computer? Kick dan af met Schermtijd voor de Mac.