Mac blijft hangen op Apple-logo? Zo los je het op

Start je je Mac op en blijft hij hangen op het Apple-logo? Een vervelend probleem, maar gelukkig is het meestal binnen een paar minuten op te lossen. In dit artikel loodsen we je voorbij het Apple-logo.

Het kan voorkomen dat je Mac blijft hangen tijdens het opstarten. Je ziet dan een Apple-logo, met eronder een voortgangsbalk die niet meer beweegt. Wat je in zo’n situatie het beste kunt doen, leggen we uit in een stapsgewijze handleiding.

1. Heb geduld

Het kan soms lang duren voordat de voortgangsbalk in beweging komt. Zéker bij het installeren van een nieuwe macOS-versie. In dit geval is je Mac niet vastgelopen; hij heeft gewoon wat tijd nodig. Om deze reden raadt Apple het aan om een macOS-update ‘s avonds uit te voeren, zodat het proces ‘s nachts kan worden voltooid.

Heb je geen macOS-update geïnstalleerd, of lang genoeg gewacht om zeker te weten dat je Mac is vastgelopen? Probeer het dan met de volgende stappen.

2. Duw op de aan/uit-knop

Houd de aan/uit-knop ongeveer tien seconden ingedrukt, totdat je een volledig zwart scherm ziet en de Mac is uitgeschakeld. Wacht een paar seconden en schakel de Mac in, door wederom op de aan/uit-knop te duwen.

3. Koppel alle accessoires los

Blijft je Mac weer op het Apple-logo hangen? Schakel je Mac dan opnieuw uit, door tien seconden op de aan/uit-knop te drukken. Koppel vervolgens alle randapparatuur los van de Mac, zoals een muis, externe harde schijf of adapter. Ze kunnen allemaal de reden zijn waarom je Mac niet verder komt dan het Apple-logo.

Het enige wat je aan je Mac kan laten hangen, is de stroom- en ethernet-kabel. Schakel je Mac opnieuw in en kijk of het Mac-opstartprobleem is opgelost.

4. Opstarten in veilige modus

Dat je Mac niet wil opstarten, kan te maken hebben door problemen met bestandssystemen, of dat je Mac te weinig opslagruimte heeft. In dit geval is het raadzaam om je Mac op te starten in de veilige modus. Hierbij worden allerlei controles uitgevoerd en wijst macOS je op eventuele problemen.

Zo start je je Mac met Intel-chip op in de veilige modus:

Herstart je Mac (zie stap 2); Houd de Shift-toets ingedrukt zodra je het Apple-logo ziet; Laat hem los als het inlogvenster verschijnt.

Een Mac met M1-chip start je als volgt in de veilige modus:

Schakel je Mac uit; Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat je het scherm met opstartopties ziet; Selecteer de opstartschijf (deze heet waarschijnlijk Macintosh HD); Houd de Shift-toets ingedrukt en klik op ‘Ga door in de veilige modus’.

5. Stel het NVRAM opnieuw in

Het NVRAM is een stukje geheugen waarin bepaalde Mac-instellingen worden bewaard, zoals de geselecteerde opstartschijf, tijdzone, geluidsvolume en meer. Problemen met deze instellingen kunnen ertoe leiden dat je Mac bij het opstarten blijft hangen.

Het is dus een poging waard om het NVRAM opnieuw in te stellen. Dat doe je zo:

Zet je Mac uit; Zet je Mac aan en houd direct vier toetsen tegelijk ingedrukt: Option, Command, P en R. Laat de toetsen na zo’n twintig seconden los.

Bij een Mac met M1-chip is het voldoende om de aan/uit-knop ingedrukt te houden tot je de opstartopties ziet. Hierbij wordt ook het NVRAM gereset.

6. Schijf van je Mac herstellen

Als de eerdere stappen niet lukken, is er waarschijnlijk een hardwareprobleem. Waarschijnlijk zit dat ‘m in de harde schijf. Met de functie Schijf-EHBO kun je de schijf proberen te repareren.

Schakel de Mac in; Heb je een Mac met M1-processor? Houd de aan/uit ingedrukt tot je het venster met opstartopties ziet; Heb je een Mac met Intel-processor? Schakel de Mac in en houd de knoppen Command en R tegelijk ingedrukt; Selecteer in het venster ‘Schijfhulppogramma’ en klik op ‘Ga door’; Selecteer je schijf (waarschijnlijk Macintosh HD) en klik op de knop ‘Schijf-EHBO’; Klik op ‘Voer uit’ om een foutcontrole te starten.

Wanneer Schijfhulpprogramma fouten heeft hersteld, start je je Mac opnieuw op. Kan het programma de fouten niet oplossen? Probeer dan de harde schijf te wissen. Hierbij verlies je alle gegevens en moet je macOS opnieuw installeren, dus hopelijk heb je een recente back-up.

Om de schijf te wissen, ga je weer naar Schijfhulpprogramma. Selecteer je schijf en klik op de knop ‘Wis’. Voer vervolgens de naam Macintosh HD in, en stel de structuur in op APFS (of ‘Mac OS Uitgebreid (journaled)’ bij oudere versies van macOS). Vervolgens klik je op ‘Wis volumegroep’ of ‘Wis’.

7. macOS opnieuw installeren

Ligt het toch niet aan de harde schijf dat je Mac blijft hangen op het Apple-logo? Dan is er nog een laatste remedie: installeer macOS opnieuw en zet géén back-up terug. Hoe je dat doet, lees je op deze Support-pagina van Apple.