Dankzij deze handige maatregel van PostNL word je niet meer opgelicht

Ben je bang opgelicht te worden omdat je twijfelt of de e-mails die je van PostNL ontvangt wel echt zijn? Daar is een handige maatregel voor!

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Dankzij deze maatregel van PostNL word je niet opgelicht

Phishingmails van PostNL behoren al jaren tot de meest voorkomende vormen van internetfraude. Oplichters sturen overtuigende e-mails waarin staat dat je nog verzendkosten moet betalen of dat er een probleem is met de bezorging van een pakket. Gelukkig heeft PostNL daar nu een slimme oplossing voor bedacht.

Die oplossing is een anti-phishingcode, een persoonlijke tekst die je zelf instelt in je PostNL-account. Dat kan een woord zijn, een korte zin of bijvoorbeeld de naam van je huisdier. Zodra je de code hebt ingesteld, verschijnt deze bovenaan alle officiële e-mails die je van PostNL ontvangt. Ontbreekt de code? Dan is dat een duidelijk waarschuwingssignaal dat de e-mail waarschijnlijk nep is.

Zo stel je het in

De kans is aanwezig dat je de optie in de PostNL-app op je iPhone ziet staan onder ‘Uitgelicht’. Tik in dat geval gewoon op ‘Stel je code in’ en volg de stappen die in beeld verschijnen. Zie je deze optie niet? Dan gaat instellen het gemakkelijkst via een browser. Volg daarvoor de volgende stappen:

Surf naar de website van PostNL en log in met jouw gegevens; Plaats de muisaanwijzer boven je naam; In het menu dat verschijnt, klik je op ‘Gegevens en voorkeuren’; Scrol iets naar beneden en klik op ‘Account’; Klik achter ‘Anti-phishingcode’ op ‘Instellen’.

Kies bij voorkeur een code die je gemakkelijk onthoudt, maar die niet voor anderen te raden is. Denk bijvoorbeeld aan een favoriete vakantiebestemming, een bijnaam of een grappige uitdrukking die alleen jij kent. Bovendien is het verstandig om je anti-phishingcode af en toe te wijzigen. Mocht iemand de code onverhoopt toch achterhalen, dan beperk je daarmee de kans op misbruik.

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