Geef jouw Memoji (of Animoji) een kerstmuts voor de feestdagen

Maak je Animoji op je iPhone of iPad klaar voor de feestdagen met een kerstmuts Memoji. We leggen uit hoe je dat doet en hoe je de Memoji deelt met bekenden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Momoji of Animoji met een kerstmuts

De kerstdagen komen eraan! De hoogste tijd om de kerstmuts weer eens af te stoffen. Wist je dat je heel eenvoudig op een iPhone (of iPad) met iOS 13 of hoger een gepersonaliseerde Animoji-karakter mét kerstmuts kunt maken? Apple noemt dit poppetje Memoji.

Zo’n Memoji kan op jou lijken of heel anders, net wat je zelf wilt. In beide gevallen imiteert het karakter je bewegingen en gezichtsuitdrukkingen, net als bij een Animoji. Om een bewegende (kerst-)Memoji te maken, heb je een iPhone met Face ID (en iOS 13 of hoger) nodig.

Kerstmuts toevoegen aan bestaande Memoji

Wanneer je al een Memoji hebt, is het vrij eenvoudig om een kerstmuts toe te voegen. Heb je nog geen Memoji? Lees dan onze gids over Memoji en Animoji eens door. Hier lees je precies hoe je er een maakt. Vervolgens voeg je met de stappen hieronder een kerstmuts toe aan je Memoji of Animoji.

Voeg een kerstmuts toe aan je Memoji op iPhone of iPad Open de ‘Berichten’-app en kies een chatgesprek; Tik op het ‘Animoji’-icoon of het ‘Memoji’-icoon boven het toetsenbord; Kies de Animoji of Memoji die je wilt aanpassen en tik op de knop met de drie puntjes; In de categorie Hoofd- en gezichtsbedekking scrol je naar beneden; Helemaal onderaan staat de kerstmuts. Tik op de muts; Scrol naar boven, pas de kleuren van de muts naar wens aan en tik op ‘Gereed’.

Een Memoji of Animoji met kerstmuts versturen

Je Memoji is nu klaar voor gebruik en kun je meteen gebruiken. Tik in de ‘Berichten’-app op het Memoji-icoontje (dit is het gezichtje met hartjes als ogen) en selecteer het gezichtje met de kerstmuts. Kies daarna een van de poppetjes eronder om te versturen.

Om een Animoji met animaties naar je vrienden te sturen, moet je nog een paar extra stappen doen.

Tik in de Berichten-app op de Memoji-knop, deze ziet eruit als een hoofdje met onderbroken geel vierkantje er omheen.

Zoek de Memoji met de kerstmuts die je net hebt gemaakt op en druk op de rode opnameknop. Je gezichtsuitdrukkingen worden nu opgenomen en overgenomen door de Animoji.

Druk op de stopknop om de opname stop te zetten. Daarna zie je een preview van de beweging.

Druk op het prullenmandje op de opname te verwijderen of op de knop met de blauwe pijl om de animatie te verzenden.

Op zoek naar meer leuke Apple-tips?

Ben je op zoek naar nog meer leuke tips? Houd dan de iPhoned-website goed in de gaten! Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief! Dan ben je altijd op de hoogte en mis je nooit meer leuk tips!