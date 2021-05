Uitleg: Alles wat je moet weten over de M1-chip van Apple

De M1-chip van Apple maakte eind 2020 zijn debuut met de MacBook Pro en Air. Sinds kort is de chip, Apple Silicon genaamd, ook in de iPad Pro 2021 en iMac 2021 te vinden. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de M1-chip.

De M1-chip van Apple: dit moet je weten

Na maanden van speculatie kondigde Apple eind 2020 aan over te stappen naar Apple Silicon. Dit was groot nieuws, want Apple werkte jarenlang samen met Intel. Tot aan de nieuwste MacBook Pro 2020 is de Intel-chip dan ook nog in Apple-apparaten te vinden.

Tijdens het ‘One More Thing’-evenement liet het bedrijf uit Cupertino weten het over een andere boeg te gooien. Inmiddels zijn er alweer meer apparaten met de M1-chip beschikbaar, zoals de iMac en de iPad Pro van 2021. Maar wat doet die chip precies? Hoog tijd voor een uitleg.

System on a Chip (SoC)

Apple heeft alle computeronderdelen op die ene M1-chip gesoldeerd. Zo zitten onder andere de grafische processor en Neural Engine ook vast op de chip. Dat wordt ook wel ‘System on a Chip’ of SoC genoemd. Zo’n SoC vind je bijvoorbeeld ook in de iPhone 12-serie: de A14-processor.

Door deze SoC zijn de snelheid en grafische prestaties van Macs met een M1-chip er enorm vooruit gegaan ten opzichte van die met een Intel-chip. De Mac mini is bijvoorbeeld wel zestig procent sneller dan zijn oudere Intel-broer. De chip maakt de Macs dus een stuk krachtiger, waardoor zware taken en programma’s veel vloeiender werken.

Krachtigere processor voor alledaagse- en zware taken

De zogenaamde 8-core CPU van de M1-MacBook is de krachtigste processor die je tot nu toe in een Mac kon vinden. De CPU bestaat uit vier efficiency-cores en vier performance-cores. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het komst erop neer dat vele handen licht werk maken. De efficiency-cores handelen de eenvoudige taken af, terwijl de performance-cores het zware werk doen.

De vier performance-cores werken met elkaar samen, zodat je bijvoorbeeld professioneel muziek kunt opnemen en moeiteloos foto’s kunt bewerken. De andere vier efficiency-cores werken ook samen, maar voeren dus vooral de alledaagse en eenvoudige taken uit. Dat zorgt ervoor dat alledaagse taken heel snel gaan, ook als je op de achtergrond zwaardere taken uitvoert.

Ook de grafische processor van de M1-chip doet het erg goed. De chip zorgt er namelijk voor dat je 8K-video vloeiend kunt afspelen en het bewerken van animaties en video’s gaat ook een stuk soepeler. In games zul je bovendien merken dat alles enorm vloeiend werkt door de 8-core grafische processor op de M1-chip.

M1-chip zorgt voor langere accuduur

Bij het uitvoeren van simpele taken door de efficiency-cores op de chip wordt maar een tiende van de normale hoeveelheid stroom gebruikt. Dat zorgt ervoor dat de accu een stuk langer mee kan.

MacBooks met de Apple Silicon-chip zijn dan ook een stuk zuiniger dan hun voorgangers. Volgens Apple hebben MacBooks met een M1-chip de langste accuduur ooit. Zo kun je met een MacBook Pro twintig uur onafgebroken films kijken voordat de accu moet worden opgeladen.

Chip optimaliseert Machine Learning

De M1-chip bevat naast een 8-core CPU en 8-Core GPU ook een 16-core Neural Engine. Deze kan 11 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren. Samen met de CPU en GPU is de Neural Engine compleet afgestemd op machine learning. Dat wil zeggen dat het apparaat door het gebruik zelf dingen kan voorspellen.

Zo leert je MacBook geluid te analyseren, gezichten herkennen in foto’s en nog veel meer. Hierbij hoef je je geen zorgen te maken over privacygevoelige informatie die je Mac opslaat: omdat alles op jouw eigen apparaat wordt verwerkt, kunnen de gegevens nergens via het internet worden verspreid. Bovendien worden features zoals Touch ID ook op de M1-chip geregeld. Daarnaast maakt de chip gebruik van encryptie.

Systeem is perfect afgestemd op de M1-Chip

Doordat Apple de M1-chip en het macOS-systeem Big Sur allebei heeft ontwikkeld, zijn deze perfect op elkaar afgestemd. Daardoor kan het hele systeem sneller reageren. Dit merk je vooral als je je Mac opstart of apps gebruikt.

Ook is je MacBook door deze samenwerking beter beveiligd. Daarnaast kun je door de M1-chip alle iPhone- en iPad-apps op je Mac gebruiken. Apple heeft namelijk een speciaal stukje software ontwikkeld, genaamd Rosetta. Hiermee kun je alle apps die eigenlijk voor Intel-chips zijn gemaakt toch zonder problemen draaien.

Meer over de M1-chip van Apple

Wil je meer te weten komen over de eerste eigen Mac-chip van Apple? Op iPhoned vind je nog veel meer over de M1-chip. Zo beantwoorden we veelgestelde vragen over Apple Silicon en hebben we de M1-chip vergeleken met de Intel-chip.

Benieuwd hoe de eerste Mac met eigen Apple-chip het er vanaf brengt? Wij hebben de MacBook Air met M1-chip getest en in onze review lees je er alles over. Liever kijken? Bekijk dan de video hieronder.

