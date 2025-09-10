Spotify komt met langverwachte functie: lossless audio aanzetten doe je zo

Spotify heeft een langverwachte functie toegevoegd aan de applicatie, want je kunt eindelijk lossless audio activeren. Zo doe je dat!

Lossless audio in Spotify

Updaten maar! Er is weer een nieuwe softwareversie van Spotify beschikbaar, waarmee een langverwachte functie naar de applicatie komt. Het is eindelijk mogelijk om lossless audio in te schakelen in Spotify. Al in 2017 (ondertussen maar liefst acht jaar geleden) zei Spotify al te werken aan een versie met lossless audio, die de naam Hi-Fi zou gaan krijgen. Die versie is er helaas nooit gekomen, maar Spotify rolt de functie nu tóch uit.

Met lossless audio wordt de geluidskwaliteit in Spotify veel hoger. Lossless audio heeft als voordeel dat alle originele gegevens van de opname zijn behouden, waardoor je audio hoort zoals deze is bedoeld bij de productie. Op dit moment worden audiobestanden juist enorm verkleind in Spotify, waarbij veel data verloren gaat. Met lossless audio komt daar verandering in, mits je de nieuwe functie in de applicatie inschakelt.

spotify lossless audio

Zo schakel je lossless audio in

Spotify heeft aangekondigd dat lossless audio direct voor alle gebruikers met een Premium-account beschikbaar is. Heb je de nieuwste versie van de applicatie geïnstalleerd? In dat geval kun je naar je favoriete muziek in de hoogste kwaliteit luisteren. Om dat te doen moet je lossless audio eerst inschakelen in de applicatie. Dat doe je als volgt:

  1. Open ‘Spotify’ op je iPhone;

  2. Ga naar het tabblad ‘Home’ en tik op je profielfoto linksboven;

  3. Open ‘Instellingen en privacy’;

  4. Kies voor ‘Mediakwaliteit’;

  5. Selecteer onder ‘Wifi-streamingkwaliteit > Zonder kwaliteitsverlies’;

  6. Doe tot slot hetzelfde onder ‘Streamingkwaliteit met mobiele data’ en ‘Downloadkwaliteit’.

Heb je ‘Zonder kwaliteitsverlies’ ingeschakeld in Spotify? In dat geval luister je naar jouw favoriete muziek in de hoogste kwaliteit. Met lossless audio klinken nummers veel beter, omdat er geen data verloren is gegaan en je dus ook geen kwaliteit verliest in de audio. Let wel op, want door het behoud van de audiokwaliteit heb je voor lossless meer data nodig. Houd daar rekening mee als je een kleine mobiele databundel hebt, het dan aan te raden om alleen offline naar lossless audio te luisteren.

spotify zonder kwaliteitsverlies

Lossless audio nu beschikbaar

Wil jij de muziekopnames van je favoriete artiesten horen met de oorspronkelijke details? Schakel dan lossless audio in bij Spotify, zodat je alle muziek in de beste kwaliteit hoort. Daarvoor heb je in de meeste gevallen wel een bekabelde verbinding nodig, zoals een hoofdtelefoon met kabel of EarPods. Luister je via speakers? In dat geval is Spotify Connect de beste manier om naar lossless audio te luisteren, bluetooth wordt in de meeste gevallen niet ondersteund.

Spotify heeft lossless audio nu voor alle gebruikers met een Premium-abonnement uitgerold. Het duurt doorgaans een aantal dagen tot weken, voordat een nieuwe functie bij iedereen beschikbaar is. Houd Spotify daarom goed in de gaten, je krijgt vanzelf een melding zodra je lossless audio kunt inschakelen. Gebruikers hoeven er in ieder geval niet meer voor te betalen, de langverwachte functie wordt kosteloos toegevoegd aan het bestaande Premium-abonnement. Bekijk hier meer over Spotify:

