Taalbarrières verdwijnen met één tik. Dankzij iOS 26.2 kun je in Nederland nu Live Vertalen gebruiken met je AirPods!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Live vertalen met AirPods: zo werkt deze nieuwe functie

In de bèta van iOS 26.2 is nu eindelijk de functie Live Vertalen ook beschikbaar in Nederland. De Nederlandse taal zit er op dit moment nog niet in, maar je kunt de functie wel gebruiken. Zo wordt onder andere Duits, Engels en Japans wel ondersteund.

Met de functie Live Vertalen kun je een gesprek houden met iemand waar je de taal niet van spreekt. Gesprekken worden met deze functie automatisch omgezet en uitgesproken op je AirPods.

Voordat je begint kun je het beste eerst even de app instellen. De app moet namelijk de eerste keer de taalpakketten downloaden. Start dus eerst de app ‘Vertaal’ en tik onderaan op ‘Live’. Stel daarna de taal in van jezelf en de andere persoon. Je iPhone zal dan (indien nodig) de taalpakketten binnenhalen.

Als dat eenmaal is gebeurd kun je de functie gebruiken. Om Live Vertalen te starten doe je beide AirPods in je oren en houd je zowel links als rechts de steeltjes eventjes ingedrukt. Je hoort dan de melding dat de app start over je oortjes.

Deze AirPods heb je nodig om Live Vertalen te gebruiken

De functie om live gesprekken te vertalen is leuk, maar werkt jammer genoeg niet met alle AirPods. Alleen een paar van de recente oordopjes kunnen deze nieuwe functie gebruiken. Dit zijn de AirPods die je moet hebben.

Geen AirPods, toch gesprekken vertalen

Heb je geen AirPods? Dan kun je nog steeds de app gebruiken om gesprekken te vertalen. De automatische vertaling wordt dan alleen niet uitgesproken en je moet elke keer op het scherm van je iPhone kijken om de vertaalde tekst te lezen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toch is dit nog steeds een prima manier om een gesprek te voeren met iemand waar je de taal niet van spreekt.

De optie om een gesprek te vertalen zonder dat je AirPods hebt vind je ook terug in de Vertaal-app. Onder aan het scherm tik je dan op de knop ‘Gesprek’. Stel de taal in van beide sprekers door in het tekstballonnetje op de taal te tikken. Tik daarna op de microfoon om het gesprek te starten.

AirPods kopen

Heb je nog geen AirPods? Of zijn de jouw nu echt een keer aan vervanging toe? Dan zijn de AirPods Pro 3 op dit moment de beste oordopjes met ruisonderdrukking die je kunt kopen. Daarbij krijg je dus ook toegang tot Live Vertalen, de nieuwe functie die we hierboven hebben beschreven.