Live activiteiten: dit is er allemaal veranderd in iOS 16.2

Apple introduceerde in iOS 16.2 veranderingen voor live activiteiten. Wat zijn deze ‘live activities’ precies? Lees hier alles wat je moet weten over de nieuwe functie en de veranderingen in iOS 16.2.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie in iOS 16: live activiteiten

Een van de nieuwe functies in iOS 16 zijn live activiteiten (live activities). Hiermee kunnen apps een speciaal soort meldingen laten zien op het lockscreen en het nieuwe Dynamic Island van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

De functie is bij sommige apps ontzettend handig. Zo kun je bijvoorbeeld live voetbaluitslagen meteen op het lockscreen (of in het Dynamic Island) te zien krijgen, terwijl de wedstrijd nog gaande is. Of zie je hoe lang je eten nog onderweg is als je iets hebt besteld.

Een app moet wel ondersteuning hebben ingebouwd voor de functie. Ontwikkelaars zijn daarom hard op weg om dit bij hun apps te doen. iPhoned zet voor je onder elkaar wat je moet weten over de nieuwe functie in iOS 16.

Lees meer: ‘Deze iPhone-apps hebben nu al live activiteiten‘

1. Zo zet je live activiteiten aan (of uit)

Live activiteiten staan automatisch aan bij apps die de nieuwe functie ondersteunen. Wil je weten welke app live activiteiten ondersteunt? Of wil je de nieuwe functie uitzetten? Zo check je of een app live activiteiten ondersteunt en zet je de nieuwe functie uit:

Ga naar ‘Instellingen’; Scrol naar beneden om het overzicht van de apps te zien; Kies de app waarvan je live activiteiten wilt instellen; Zet live activiteiten aan of uit met de schakelaar naast de functie.

2. Live activiteiten verbergen op je beginscherm

Live activiteiten is zichtbaar op je beginscherm, ook als deze nog vergrendeld is. Ben je gesteld op je privacy? Dan is het een slim plan om live activiteiten te verbergen als je iPhone vergrendeld is.

Dit doe je door naar ‘Instellingen’ te gaan en te kiezen voor ‘Face ID en toegangscode’. Na het invoeren van je toegangscode kun je naar het kopje ‘Toegang bij vergrendeling’ scrollen, hieronder staat ‘Live activiteiten’. Als je deze functie inschakelt, heb je ook bij een vergrendeld scherm toegang tot live activiteiten. Zet je deze uit, dan wordt live activiteiten verborgen.

Lees meer: iOS 16.2 – always on-scherm aanpassen op iPhone 14 Pro (Max)

Door je live activiteiten te verbergen op een vergrendeld beginscherm, heeft niemand zo maar toegang tot de apps die op dat moment een live activiteit tonen. Wel zo handig als je je telefoon even onbeheerd laat liggen op een feest!

3. In iOS 16.2: zelf bepalen hoe vaak live activiteiten updatet

In iOS 16.2 is live activiteiten weer geüpdatet, met als nieuwe functie dat je zelf kunt bepalen hoe vaak de live activiteit bijgewerkt wordt. Continu een live activiteit op je beginscherm hebben staan kost natuurlijk behoorlijk wat batterij. Daarom biedt Apple de mogelijkheid om in te stellen dat de app zich minder vaak bijwerkt, om zo energie te besparen.

Andersom kan natuurlijk ook: het is ook mogelijk om in te stellen dat de app live activiteiten vaker bijwerkt. Zo kun je tijdens een spannende voetbalwedstrijd instellen dat de live activiteit vaker bijwerkt, zodat je meteen een melding krijgt van een doelpunt dat gemaakt wordt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je stelt in hoe vaak een live activiteit bijgewerkt wordt door bij ‘Instellingen’ naar een app te gaan die de nieuwe functie ondersteunt. Als je vervolgens op de app tikt, verschijnt de optie ‘Live activiteiten’. Door op ‘Live activiteiten’ te tikken, is het mogelijk om in te stellen hoe vaak een app de nieuwe functie bijwerkt.

Meer nieuwe functies in iOS 16.2? Lees ze hier

In iOS 16.2 zitten overigens nog meer toffe nieuwe functies. Wil jij weten welke nieuwe features iOS 16.2 met zich mee heeft gebracht? Check dan ons overzicht van de lancering van iOS 16.2!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!