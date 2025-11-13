Liquid Glass in iOS 26 uitzetten: zo is je iPhone weer beter afleesbaar

Heb je door Liquid Glass moeite met het aflezen van teksten sinds iOS 26? Zo kun je Liquid Glass weer uitzetten op je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liquid Glass in iOS 26

Dit jaar is iOS 26 naar de iPhone gekomen! Het belangrijkste onderdeel van iOS 26 is zonder twijfel de nieuwe interface, want Apple heeft Liquid Glass geïntroduceerd op de iPhone. Het nieuwe design heeft veel meer glazen en doorzichtige elementen, waardoor het besturingssysteem er compleet anders uitziet. Zo is de achtergrond beter zichtbaar bij meldingen en krijgen vrijwel alle applicaties een transparante menubalk.

Toch zijn niet alle gebruikers enthousiast over de transparantere interface. Zo zijn bepaalde menu’s, notificaties en kaders minder goed leesbaar sinds de introductie van Liquid Glass. Apple heeft de doorzichtige elementen inmiddels meermaals aangepast en dat is in iOS 26.1 opnieuw het geval. In de nieuwe softwareversie krijgt de iPhone een extra schakelaar, die Liquid Glass doorzichtiger of juist minder transparant maakt.

Zo schakel je Liquid Glass uit

Ben je niet enthousiast over Liquid Glass? Of heb je moeite met het aflezen van tekst op je iPhone sinds iOS 26? In dat geval biedt iOS 26.1 de oplossing, want vanaf deze softwareversie kun je Liquid Glass weer uitzetten op de iPhone. Apple heeft een extra menu toegevoegd aan de instellingen van de iPhone, waarin je zelf de weergave van Liquid Glass kiest. Ben je benieuwd waar je de nieuwe functie vindt? Zo pas je Liquid Glass aan:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Scherm en helderheid’; Tik op ‘Liquid Glass’; Selecteer een weergave naar keuze.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je hebt de keuze tussen ‘Helder’ en ‘Getint’ bij de weergave van Liquid Glass. Bij eerstgenoemde zie je de standaardweergave, met glazen en transparante kaders. Vind je die weergave moeilijk afleesbaar op je iPhone? Kies dan voor ‘Getint’, met deze functie kun je Liquid Glass uitzetten. Er wordt met deze optie meer contrast toegevoegd aan het besturingssysteem, zodat teksten duidelijker naar voren komen. Zo krijgen notificaties in het Meldingencentrum bijvoorbeeld een witte achtergrond:

Meer over Liquid Glass

Het uitzetten van Liquid Glass is een belangrijke manier om de leesbaarheid en toegankelijkheid van het besturingssysteem te verbeteren. Door de transparante en doorzichtige elementen zijn teksten niet voor alle gebruikers meer goed afleesbaar. Zeker voor gebruikers met een visuele beperking is dit een handige nieuwe functie. Op de iPad en Mac heeft Apple een soortgelijke optie geïntroduceerd in iPadOS 26.1 en macOS 26.1.

Kun je het extra menu bij de instellingen van je iPhone niet vinden? Controleer dan of je iPhone wel is bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. Het uitzetten van Liquid Glass is onderdeel van iOS 26.1, dus zorg ervoor dat je de update op je iPhone hebt geïnstalleerd. Dat zie je onder ‘Instelingen > Algemeen > Software-update’. Vond je deze tip handig? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je meer uit je iPhone kunt halen!