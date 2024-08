Zo kun je een liedje altijd herkennen (door het te fluiten of te neuriën)

Heb je een liedje in je hoofd, maar kom je niet op de naam? Vervelend! Maar met deze app herken je razendsnel deze ‘oorwurm’!

Zo kun je een liedje altijd herkennen (door te fluiten of te neuriën)

Soms word je ‘s ochtends wakker en heb je meteen een (irritante) melodie in je hoofd zitten. Maar waar is dat deuntje ook alweer van? Dat blijft dan natuurlijk de hele dag in je hoofd rondspoken. Tot je de naam van het nummer weet … Normaal kun je de app Shazam op je iPhone gebruiken als je ergens een liedje hoort. Maar als je het liedje alleen in je hoofd hebt zitten, wordt dat een stuk lastiger.

Fluiten en neuriën met de Google-app

Maar er is een oplossing! De Google-app kan namelijk muziek herkennen als je het liedje fluit of neuriet. Handig als je alleen de melodie weet en niet de tekst van het nummer. De app geeft je al na een paar seconden een kort lijstje met titels die overeenkomen met je gefluit of ge-hum. In vrijwel alle gevallen kwam de app bij ons al meteen met het juiste liedje.

Liedje herkennen door te fluiten of neuriën met de Google-app Download de Google-app naar je iPhone als je die nog niet hebt; Start de app en tik onderaan op het huisje; Tik op de knop met het muzieknootje onder de balk. Is de knop niet te zien, dan moet je met je vinger over de knoppen vegen om de optie te zien te krijgen; Je ziet een grote bol bestaande uit stippen. Fluit of neurie (zingen mag uiteraard ook) de melodie van het nummer; Na een paar seconden laat de Google-app de resultaten op het scherm zien.

Liedje herkennen met Shazam (ook met koptelefoon)

Als je ergens een liedje hoort waar je de naam van wilt weten, gebruik je de app Shazam. De app staat standaard op elke iPhone (en is gratis te downloaden uit de App Store).

Ook met deze app gaat herkennen heel makkelijk. Start de app en tik op de grote knop, midden op het scherm. Daarna houd je de iPhone in de buurt van de muziek en wacht je eventjes. De naam van het nummer verschijnt daarna vanzelf in de app.