iOS 16 verandert het lettertype van de tijd: zo ga je terug

Het is het eerste wat opvalt als je iOS 16 hebt geïnstalleerd: het lettertype van de tijd is anders. Maar wat ook nieuw is, is dat je met een iPhone het lettertype van de tijd kunt aanpassen.

Lettertype tijd iPhone aanpassen

Met iOS 16 is het toegangsscherm flink over de schop gegaan en dat geldt ook voor het uiterlijk van de tijd. Voorheen waren ze strak en minimalistisch, nu ziet de font er heel wat speelser uit.

Niet jouw smaak? Het is mogelijk om het lettertype weer de vertrouwde look te geven. Daarnaast zijn er meer fonts om uit te kiezen. In totaal zijn er acht verschillende lettertypes. Die kun je bovendien een andere kleur geven.

Zo kun je het lettertype van de tijd aanpassen:

Haal de iPhone uit de sluimerstand door erop te tikken en ontgrendel hem met Face ID; Houd je vinger langer op het scherm ingedrukt; Tik op ‘Pas aan’ en selecteer de tijd; Kies een font. De tweede van linksboven lijkt op het lettertype bij iOS 15; Tik op het kruisje en selecteer rechtsboven ‘Gereed’.

Datum aanpassen

Het is niet mogelijk om het lettertype van de datum te veranderen. Wel kun je daar extra informatie weergeven, door er een widget naast te zetten. De datum wordt dan afgekort, met daarnaast informatie uit de app Agenda, Conditie, Herinneringen, Klok of Weer.

Zo kun je de datum aanpassen:

Haal de iPhone uit de sluimerstand door erop te tikken en ontgrendel hem met Face ID; Houd je vinger langer op het scherm ingedrukt; Tik op ‘Pas aan’ en selecteer de datum; Kies een widget uit; Tik op het kruisje en selecteer rechtsboven ‘Gereed’.

Meer over iOS 16

iOS 16 is een grote iPhone-update. Nieuw is dat je widgets toevoegt aan het vergrendelscherm. Ook gaaf: met een simpele tik krijg je een foto vrijstaand in Foto’s. En de Vertaal-app ondersteunt eindelijk Nederlands.

