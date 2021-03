LastPass overzetten: zo stap je over op een andere wachtwoordmanager

Omdat de gratis versie van LastPass flink beperkt wordt, kijken heel wat gebruikers rond voor een alternatief. Wij laten zien hoe je gemakkelijk overstapt op een andere wachtwoordmanager.

LastPass overzetten: zo doe je dat

Op 16 maart voert LastPass een grote verandering door. De gratis versie van de wachtwoord-app wordt dan flink beperkt: je kunt nog maar op één apparaat de app blijven gebruiken. Wil je om deze of een andere reden overstappen? Dan ben je bij deze tip aan het juiste adres.

Het overzetten van al je wachtwoorden naar een andere dienst klinkt als een hele klus, maar schijn bedriegt: vrijwel alle wachtwoordmanagers hebben een handige importeer-optie. Wij laten in dit artikel in vier stappen zien hoe jij je data overzet.

Stap 1: een andere wachtwoord-app kiezen

Heb je de keuze gemaakt dat je weg wil bij LastPass? Dan moet je op zoek naar een alternatief, maar er zijn er gelukkig genoeg. 1Password is de bekendste, maar ook Dashlane en Bitwarden zijn prima alternatieven. In het onderstaande artikel helpen we je met kiezen.

Stap 2: je LastPass-kluis exporteren

Gelukkig is overstappen gemakkelijk en hoef je niet handmatig al je inloggegevens handmatig in te vullen. Volg onderstaande stappen en je hebt al je data in een paar minuten overgedragen.

Log in bij je LastPass-account op een computer; Klik in de linker kolom op ‘geavanceerde opties’; Voer opnieuw je inlognaam en hoofdwachtwoord in; Er verschijnt nu een enorme lijst met tekst op je scherm. Selecteer alles (cmd + a) en kopieer het (cmd + c).

Tip: werkt bovenstaande stappenplan niet? Probeer het dan eens in Google Chrome in plaats van Safari. Tijdens het testen gaf Safari bij ons problemen.

Stap 3: je wachtwoorden importeren in een nieuwe app

Het bestand dat je met bovenstaande stappen gekopieerd hebt, is een CSV-bestand. Hierin zitten al je gebruikersnamen en wachtwoorden verwerkt. Met dit gekopieerde bestand op je klembord ga je nu naar je nieuwe wachtwoordmanager: 1Password bijvoorbeeld, maar Bitwarden of andere alternatieven werken ook op deze manier.

Log in bij je nieuwe wachtwoord-app; Ga naar de instellingen en zoek naar de ‘importeren’ knop; Plak hierin het CSV-bestand dat je in de stappen hierboven hebt gekopieerd; Wacht even tot alle gegevens verwerkt worden.

Vervolgens zul je zien dat al je inlognamen en wachtwoorden automatisch gevuld worden in je nieuwe app.

Stap 4: Overgestapt? Pas dan ook deze iPhone-instelling aan

Ben je overgestapt en zijn al je wachtwoorden succesvol overgezet? Dan raden we nog een drietal kleine tips aan. Zet allereerst tweestapsverificatie aan om je nieuwe kluis veilig mee af te schermen.

Download vervolgens een extensie voor je browser, zodat de app wachtwoorden automatisch aanvult of je helpt bij het maken van een nieuw account. Tot slot moet je ook op je iPhone en/of iPad aangeven dat je een andere wachtwoord-app gebruikt. Dit doe je als volgt.

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Wachtwoorden’; Log in met Face ID of Touch ID; Tik op ‘Vul automatisch in’; Kies je nieuwe wachtwoordmanager.

Het belang van een wachtwoord-app

Een wachtwoordmanager of wachtwoord-app is een toegankelijke manier om je online veiligheid flink te verbeteren. De app helpt je met het aanmaken van complexe wachtwoorden, die jij niet allemaal uit je hoofd hoeft te leren. In onderstaande video leggen we stap voor stap uit hoe je een wachtwoordmanager gaat gebruiken.