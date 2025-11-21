5 tips die je helpen om langer te doen met de batterij van je iPhone

Heb je altijd moeite om met een volle batterij de volledige dag door te komen? Met deze iPhone-tips doe je zeker langer met je iPhone-batterij!

5 tips die helpen om langer te doen met je iPhone-batterij

Je kunt natuurlijk de hele dag de Energiebesparingsmodus aanzetten, maar dat is niet echt een realistische oplossing. Gelukkig zijn er nog genoeg andere dingen die je eraan kunt doen. We stellen er vijf aan je voor!

1. Check je apps

Voordat je allerlei maatregelen gaat nemen, is het handig om te weten welke apps met name veel energie gebruiken en welke niet. Je denkt misschien dat de app die je vaak gebruikt de meeste energie verbruikt, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat een app op de achtergrond veel energie verbruikt, terwijl je dat totaal niet door hebt.

Om dit inzichtelijk te krijgen ga je naar ‘Instellingen’ en kies je voor ‘Batterij’. Hier zie je welke apps de afgelopen 24 uur of de afgelopen vier dagen een hoog batterijgebruik hadden. Als er ‘Achtergrondactiviteit’ onder de app staat, betekent dit dat de app op de achtergrond veel energie heeft gebruikt. Het is een goed idee om die apps voortaan af te sluiten als je ze niet gebruikt.

2. Gebruik de donkere modus

Je bespaart ook energie als je de donkere modus inschakelt. Deze functie zet je op de volgende manier aan:

Open de ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Scherm en helderheid’;

Kies voor ‘Donker’ onder ‘Weergave’;

Als je de donkere modus altijd aanzet moet je er wel rekening mee houden dat je het iPhone-scherm in het zonlicht soms wat minder goed leesbaar is.

3. Schermhelderheid en always-on

Uiteraard is het ook een goed idee om de helderheid van het scherm niet al te hoog hebben staan. In het ‘Bedieningspaneel’ van je iPhone kun je eenvoudig de helderheid aanpassen. Je kunt ook naar ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid’ gaan.

Heb je een iPhone met een always-on scherm, dan kun je die functie beter uitschakelen. Met always-on ingeschakeld verbruikt je iPhone namelijk zo’n 5 tot 7,5 procent energie extra per dag. Uitschakelen doe je onder ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid’. Scrol naar beneden, tik op ‘Altijd aan’ en schakel de functie uit.

4. Wifi en apps op de achtergrond

Als je ergens bent waar ook een wifi-verbinding beschikbaar is, kun je die beter gebruiken dan je eigen mobiele dataverbinding. Wifi verbruikt namelijk beduidend minder stroom dan een 5G-verbinding. Je schakelt Mobiele data eenvoudig uit via ‘Instellingen>Mobiel netwerk’.

Kom je op een plek komt met een zwak wifi-signaal en raak je de hele tijd de verbinding kwijt? Dan is het slimmer om de Vliegtuigmodus in te schakelen. Want als je iPhone voortdurend probeert om verbinding te maken, kost dat nog veel meer stroom. De Vliegtuigmodus zet je aan via het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven op het scherm naar beneden).

Zoals bij de eerste tip al genoemd werd, voeren apps soms op de achtergrond toch activiteiten uit zonder dat je dit doorhebt. In de instellingen kun je dit gemakkelijk uitzetten, zodat je batterij toch weer iets langer meegaat. Open de app Instellingen, tik kop ‘Algemeen’ en daar kies je voor ‘Ververs op achtergrond’. In dit overzicht kies je welke apps je op de achtergrond wilt laten verversen en voor welke apps je dit uitzet.

5. Locatievoorzieningen

We schreven al eerder over het uitzetten van de locatievoorzieningen met het oog op privacy, maar het is ook een handige manier om je batterij langer te laten meegaan. Een app die je locatie continue volgt, verbruikt namelijk enorm veel energie. Zeker als het je exacte locatie is. Bij veel apps is het helemaal niet nodig dat ze je exacte locatie weten, dus je kunt ze beter uitschakelen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Daar tik je op ‘Locatievoorzieningen’;

Je hebt hier de optie om Locatievoorzieningen helemaal uit te schakelen, maar dat is in de meeste gevallen niet handig. Je kunt beter per app bepalen of die jouw locatie mag weten of niet. Dat is eenmalig even wat werk, maar het is wel de moeite waard want je batterij gaat weer wat langer mee.

Meer iPhone-tips?

