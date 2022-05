Lange ‘scrollende’ screenshots op je iPhone maken – dat doe je zo

Heb je een lang gesprek in WhatsApp dat je wilt doorsturen naar een vriend(in)? Je kan een aantal screenshots sturen, of één hele grote! In dit artikel lees je hoe lange screenshots (of: schermafbeeldingen) maakt.

Lange screenshots op je iPhone: waarom?

Heb je een lekker recept gevonden en wil je het doorsturen naar een vriend(in)? Of wil je een lang WhatsApp-gesprek laten zien aan een van je besties? Wat doe je dan? Meerdere screenshots sturen! Maar eigenlijk is dat heel onhandig. Wij laten je een veel makkelijkere oplossing zien!

Het is namelijk mogelijk om één extra lang screenshot te maken op je iPhone en alle informatie in één bestandje of foto te versturen. Dit kan op meerdere manieren: via de iPhone-opties zelf of met een een app.

Schermvullende weergave op je iPhone

Apple heeft een handige functie ingebouwd wanneer je een schermafbeelding maakt. Het is namelijk mogelijk om een screenshot ‘paginavullend’ te maken. Heb je een lang, belangrijk mailtje en wil je het originele mailtje liever niet doorsturen? Volg dan het onderstaande stappenplan.

Lange screenshots maken op iPhone Maak een screenshot door de aan/uit-knop en de ‘volume omhoog’-knop in te drukken (op een iPhone met thuisknop druk je op de thuisknop en de aan/uit-knop); Tik op de schermafbeelding, linksonder in beeld; Tik bovenin op ‘paginavullend’ en je iPhone maakt een pdf-bestand van het mailtje; Tik op het ‘delen’-icoontje (vierkantje met het pijltje) om het bestand via AirDrop, WhatsApp of een andere app te sturen.

Combineer meerdere screenshots in één lange

Hoewel het maken van een lange schermafbeelding in de nieuwste versie van Android al een tijd mogelijk is, ondersteunen onze iPhones dit helaas (nog) niet. Gelukkig zijn er iOS-apps die verschillende schermafbeeldingen combineren tot één lang screenshot. Een voorbeeld is Stitch It. Je maakt eerst op de normale manier verschillende schermafbeeldingen van alle informatie die je wilt doorsturen. De app gebruik je daarna als volgt:

Stitch It Thirty Seven Inc. 8,4 (43 reviews) Gratis via App Store via App Store

Open de app; Tik op het plusje; Selecteer de foto’s die je aan elkaar wilt ‘hechten’; Pas de volgorde aan naar wens. Dit doe je door de drie streepjes naast de schermafbeeldingen te verschuiven; Als je één van je geselecteerde beelden aantikt, kan je hem bijsnijden. Zorg er voor dat de letters of afbeeldingen van de twee plaatsen precies over elkaar heen liggen; Plakken maar; Vervolgens kan je de gemaakte schermafbeelding via de app delen.

