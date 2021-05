Wil je jouw huis slimmer maken, maar wil je niet al je lampen vervangen voor slimme lampen? Dan is daar een oplossing voor. Het is namelijk mogelijk om je gewone lampen te bedienen met je iPhone in de Woning-app. Zo werkt het.

Tip: zo kun je elke doodgewone lamp bedienen met je iPhone

Je kunt jouw huis slimmer maken door middel van HomeKit: Apples ecosysteem voor smart home-apparaten. Hiervoor heb je alleen wel apparaten nodig die compatibel zijn met HomeKit. Heb jij alleen maar gewone lampen in huis? Geen zorgen. Het is namelijk mogelijk om elke ‘domme’ lamp wat slimmer te maken door middel van een slimme stekker.

Hiermee kun je met een druk op de knop je gewone gloeilampen aan- en uitzetten met je iPhone. Let wel op: dit geeft niet helemaal hetzelfde effect als een echte slimme lamp, want deze kun je vaak nog dimmen en van kleur veranderen. Toch kan het handig zijn om je gewone verlichting via je iPhone te kunnen bedienen. Er zijn allerlei slimme stekkers te vinden in de bekende webshops, maar een goed voorbeeld is de Philips Hue Smart Plug. Het werkt als volgt:

Steek de slimme stekker in het stopcontact; Steek daarna de stekker van je gewone lamp in de slimme stekker; Voeg de slimme stekker toe aan je HomeKit-accessoires in de Woning-app; Tik op ‘Voeg accessoire toe’ en scan de HomeKit-barcode van het product. Vanaf nu kun je jouw lampen aanzetten via de Woning-app.

Lampen automatiseren in de Woning-app

Het is ook mogelijk om je lampen vervolgens te automatiseren. Dat werkt heel makkelijk via de Woning-app.

Ga in de Woning-app naar het tabblad ‘Automatisering’ en tik op het plusje; Kies wanneer de automatisering moet plaatsvinden. Je kunt kiezen uit een locatie, een tijd of een HomeKit-apparaat dat aan of uit gaat; Selecteer vervolgens de verlichting die op een bepaald tijdstip aan moet gaan, bijvoorbeeld ‘s ochtends als je beneden komt. Hier kun je ook nog zaken als helderheid aanpassen; Bevestig de automatisering door op ‘Gereed’ te tikken.

Meer over slim wonen

HomeKit heeft vele mogelijkheden om je huis slimmer te maken. In onze handige HomeKit-gids lees je alles over het ecosysteem van Apple. Ook lees je op iPhoned hoe je scènes instelt via de Woning-app. Daarnaast geven we je 5 tips voor het slimmer bedienen van je smart home.

