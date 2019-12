Laadtijden meten van jouw website op de iPhone

De laadtijden van een website zijn van grote invloed op de gebruikerservaring, dit geldt ook voor het internetten op de mobiele telefoon. Voor website eigenaren is er vanaf nu de mogelijkheid om de laadtijd van je website op de iPhone te meten vanuit Nederland.

Hoe snel laadt je website op de iPhone?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gebruikers van mobiele telefoons vaak problemen ondervinden met de laadtijden van websites.

Om zicht te krijgen in de laadtijden van jouw website op de iPhone is er een handige tool beschikbaar: De Mobitest Web Performance Tool. Vanuit Amsterdam kan deze tool je laadtijden doormeten en visualiseren. Als voorbeeld zie je hieronder de tool in werking voor de mobiele site van Telefoonboek:

Vul eenvoudigweg je URL in, kies de meest dichtbijzijnde locatie (Bijv. Amsterdam) en geef aan of je een ‘Video Capture’ (filmpje) van je laadtijd wilt terugzien. Je kan er tevens voor kiezen dat jouw resultaten prive blijven door de optie “Make results private” aan te vinken.

De laadtijd meting wordt vervolgens uitgevoerd op een iPhone, dit kan afhankelijk van het aantal wachtenden voor je even duren. De resulaten worden samengevat in een totaalscore. In dit geval scoort de mobiele site van Telefoonboek.nl in totaal van 80 punten – dit geeft aan dat de site sneller is dan 80% van de geteste websites:

Indien je de optie ‘Video Capture’ aanvinkt dan krijg je een videofilmpje te zien van de laadtijd van de desbetreffende website. Op basis van het ‘waterval diagram’ krijg je zicht de factoren die de laadtijd beïnvloeden. Dit is het ideale startpunt voor het optimaliseren van je mobiele website. De blauwe balken geven de laadtijd per item aan:

De Mobitest tool geeft een helder inzicht in de laadtijden van mobiele websites op de iPhone. Nu er ook een locatie in Amsterdam beschikbaar is geeft de tool ook een goed beeld van de laadtijden in Nederland. Een aanrader dus voor elke webmaster die serieuze aandacht heeft voor zijn mobiele bezoekers.

Lees voor meer informatie de blogpost van Aaron Peters (Web Performance Consultant) over de Mobitest tool.