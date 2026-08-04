Klanten van KPN opgelet: zo voorkom je de prijsverhoging bij je abonnement

Heb jij een mobiel abonnement bij KPN? Dan is het tijd om actie te ondernemen, want klanten kunnen de prijsverhoging bij KPN voorkomen. Zo doe je dat!

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Mobiele abonnementen bij KPN

Opgelet als je een mobiel abonnement bij KPN hebt! In mei kondigde KPN veranderingen voor de mobiele abonnementen aan. Klanten met een mobiel abonnement bij de provider kregen er een nieuwe functie bij, want KPN introduceerde ‘Extra Veilig Mobiel’. Dit is een malwarefilter op het mobiele netwerk van de provider, dat voorkomt dat je gevaarlijke websites bezoekt. Die websites worden automatisch geblokkeerd door de extra beveiligingslaag op het netwerk van KPN.

KPN heeft ‘Extra Veilig Mobiel’ automatisch toegevoegd aan de meeste mobiele abonnementen, maar klanten moeten de functie wel zelf activeren. Door de nieuwe toevoeging zijn de mobiele abonnementsprijzen verhoogd met één euro per maand. Dat geldt voor álle klanten, ook als je de nieuwe malwarefilter helemaal niet activeert. Wil jij de prijsverhoging bij KPN voorkomen? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt nu bezwaar maken bij de provider.

Zo voorkom je de prijsverhoging

Klanten met een mobiel abonnement bij KPN betalen sinds 1 juni 2026 standaard één euro meer per maand, ongeacht of ze de nieuwe veiligheidsfilter gebruiken. De Consumentenbond zette daar vraagtekens bij en is in gesprek gegaan met KPN. Inmiddels zijn de partijen tot een oplossing gekomen, want klanten kunnen bij de provider nu bezwaar maken tegen de nieuwe veiligheidsfunctie voor mobiele abonnementen.

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Klanten die bezwaar maken tegen de nieuwe malwarefilter krijgen maandelijks één euro korting op hun mobiele abonnement bij KPN. Zo bepaal je zelf of je meer wilt betalen voor de veiligheidsfunctie, of liever geld bespaart. Op die manier kun je jouw KPN-abonnement blijven gebruiken, maar betaal je niet meer voor een functie die je mogelijk helemaal niet gebruikt. Je voorkomt de prijsverhoging op je mobiele abonnement bij KPN op de volgende manier:

Ga naar deze webpagina van KPN; Scrol omlaag naar ‘Bezwaar tegen deze veiligheid?’; Tik op ‘online klachtenformulier’; Kies onder ‘Mijn klacht gaat over’ voor ‘Mobiel’; Onder ‘Onderwerp’ selecteer je ‘Anders’; Voer je klantnummer in en vul onder ‘Je klacht’ als tekst in ‘Bezwaar veiligheid’; Vul onder ‘Persoonsgegevens’ alle velden in en verstuur tot slot de klacht.

Besparen op KPN

Waar je eerder je complete abonnement bij KPN op moest zeggen om de prijsverhoging te voorkomen, kun je nu ook enkel bezwaar maken tegen de nieuwe veiligheidsfunctie. Het is verstandig om dat direct te doen, zeker als je de malwarefilter niet gaat gebruiken bij je mobiele abonnement. KPN heeft de prijsverhogingen reeds doorgevoerd, waardoor je nu betaalt voor een functie die je mogelijk helemaal niet gebruikt.

Het maken van bezwaar tegen de nieuwe malwarefilter is een slimme manier om te besparen op je mobiele abonnement van KPN. De prijsverhoging wordt automatisch teruggedraaid als je het klachtenformulier hebt verzonden. Je kunt daarna geen gebruik meer maken van de nieuwe veiligheidsfilter. Dat betekent niet dat het mobiele netwerk van KPN onveilig is om te gebruiken, ook zonder malwarefunctie kun je veilig mobiel internetten.

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Andere mobiele abonnementen

Heb je bezwaar gemaakt tegen de nieuwe veiligheidsfunctie, maar vind je jouw abonnement van KPN nog steeds te prijzig? Je kunt in dat geval ook kijken welke alternatieven er zijn. Inmiddels hebben klanten veel opties bij het kiezen van mobiele abonnenten, dus het is altijd interessant om prijzen te vergelijken. Wij zetten verschillende opties voor je onder elkaar, zodat je zelf kunt bepalen welk mobiel abonnement het beste bij je past!

Liever zelf vergelijken?

Wil je liever zelf alle prijzen vergelijken, bijvoorbeeld omdat je op zoek bent naar een hogere internetsnelheid? Dan zijn er ook andere interessante aanbiedingen op de markt. Zo krijg je bij KPN tijdelijk een gratis JBL PartyBox ter waarde van 449 euro bij een 2-jarig internet- en/of tv-abonnement. En bij Ziggo ontvang je de tijdelijk een gratis Samsung Smart TV t.w.v. 699 euro.