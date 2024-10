Koopadvies: welke Apple Watch moet je kopen in 2024?

Apple heeft dit jaar twee nieuwe smartwatches uitgebracht, maar welke Apple Watch moet je kopen in 2024? Wij vertellen je wat de beste keuze is!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch kopen in 2024

Begin september heeft Apple twee nieuwe smartwatches uitgebracht. De Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2 verschenen in 2024. Bij de Apple Watch Ultra 2 zagen we een nieuwe kleur, want je kunt nu ook kiezen voor zwart titanium bij de geavanceerde smartwatch. De Apple Watch Series 10 kreeg wél een grote update, met een nieuwe processor en een vernieuwd design.

Ben je van plan om in 2024 een nieuwe Apple Watch te kopen? Dan heb je bij Apple zelf nu de keuze uit drie verschillende generaties. Bij andere aanbieders kun je voor nog veel meer modellen kiezen. Twijfel je welke Apple Watch het beste bij jou past? In dit koopadvies zetten we de beste opties voor je onder elkaar, zodat je weet wat de beste keuze is. Deze Apple Watch moet je kopen in 2024!

1. Apple Watch Series 10

Apple heeft grote veranderingen doorgevoerd bij de Apple Watch Series 10. De Apple Watch is veel dunner dan eerdere generaties, waardoor het toestel prettiger is om te dragen. Voor het eerst in jaren heeft Apple de reguliere Apple Watch voorzien van een groter scherm. Bij de tiende generatie kun je kiezen voor een display van 42 of 46 millimeter, dus je hebt geen Ultra meer nodig voor een groot scherm.

Apple Watch Series 10.

Naast het nieuwe groothoekscherm heeft de Apple Watch Series 10 een dieptesensor en verbeterde waterbestendigheid. Deze functies waren eerder exclusief voor de Apple Watch Ultra. Met de S10-chip heeft de reguliere Apple Watch dit jaar zelfs een betere processor dan de Ultra, waardoor het dé smartwatch van 2024 is. We raden daarom aan om de Apple Watch Series 10 in 2024 te kopen. Dit zijn de laagste prijzen:

2. Apple Watch Ultra 2

Ben je een fanatieke sporter? En wil je de Apple Watch vooral gebruiken voor het bijhouden van trainingen en work-outs? In dat geval is de Apple Watch Ultra 2 de beste keuze in 2024. De smartwatch beschikt over geavanceerde functies als bergbeklimmen en diepzeeduiken, die ontbreken bij de Apple Watch Series 10. Met de Ultra kun je tot 40 meter diepte duiken en de smartwatch is tot 100 meter waterbestendig.

De Apple Watch Ultra 2 is gemaakt van titanium en heeft een scherm van saffierglas. Het sporthorloge kan daardoor wel tegen een stootje. Vind je een lange accuduur belangrijk bij je smartwatch? Dan is de Apple Watch Ultra 2 de beste keuze voor jou in 2024, want het apparaat gaat maar liefst 36 uur mee. Dat is twee keer zo lang als de Apple Watch Series 10. De Apple Watch Ultra 2 is beschikbaar in naturel en zwart titanium en is Apple’s beste smartwatch van het moment. Zoveel betaal je daarvoor:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Apple Watch Series 9

Vind je de Apple Watch Series 10 te duur? In dat geval is de Apple Watch Series 9 nog steeds een hele goede optie in 2024. Het toestel draait op de S9-chip, die we ook in de Apple Watch Ultra 2 zien. Met deze processor heeft de smartwatch ondersteuning voor de nieuwste functies van watchOS 11. Zo is de detectie van slaapapneu een functie die we terugzien bij de Apple Watch Series 10 én de Apple Watch Series 9.

Daarnaast heeft de Apple Watch Series 9 maar liefst 64 GB aan opslagruimte, net als de Apple Watch Series 10. Met de S9-chip kun je de Apple Watch bedienen door middel van gebaren, want het toestel werkt met ‘Tik dubbel’. Zo hoef je het scherm niet meer aan te raken om een work-out te starten of een telefoongesprek te beantwoorden. Wil je de Apple Watch Series 9 kopen in 2024? Hier betaal je het minste voor de smartwatch:

4. Apple Watch SE

De goedkoopste Apple Watch van 2024 is de Apple Watch SE uit 2022. Je betaalt op dit moment slechts € 212,95 voor de smartwatch, dat een groot verschil is met de Apple Watch Series 10 of de Apple Watch Ultra 2. Dat is niet zomaar, want de Apple Watch SE moet het zonder een aantal functies doen. Zo ontbreekt de Ecg‑app, is er geen temperatuurregistratie en heb je geen always-on scherm.

Vind je deze features onbelangrijk? Dan is de Apple Watch SE 2022 ook in 2024 nog een erg goede optie. Het toestel draait op de S8-chip, die nog jaren meegaat. De accuduur is met 18 uur hetzelfde als bij de Apple Watch Series 9 en Series 10. Verder beschikt het apparaat over SOS-noodmelding en valdetectie. Voor de gemiddelde gebruiker is de Apple Watch SE daarom meer dan voldoende. Bekijk hier de laagste prijzen:

5. Refurbished Apple Watch

Ben je op zoek naar een nieuwere generatie van de Apple Watch, maar vind je de prijzen te hoog? Dan is het aan te raden om naar een refurbished Apple Watch te kijken in 2024. Bij refurbished worden gebruikte Apple Watches voorzien van nieuwe onderdelen, zodat het toestel weer als nieuw functioneert. Groot voordeel hiervan is dat je weer fabrieksgarantie krijgt bij de smartwatch, net als bij een nieuwe Apple Watch.

De prijzen van refurbished Apple Watches liggen doorgaans lager dan de normale aankoopprijs. Let daarbij wel op, want dit hoeft niet altijd zo te zijn. Dat heeft te maken met de uitvoering van de refurbished Apple Watch, zo heeft het toestel mogelijk een groter display of meer opslagruimte. Controleer dat altijd goed, want in sommige gevallen is een compleet nieuwe Apple Watch goedkoper. Dit zijn de laagste prijzen van refurbished Apple Watches in 2024:

Conclusie

Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Dan is de Apple Watch Series 10 de beste keuze in 2024. De smartwatch heeft veel functies overgenomen van de Apple Watch Ultra, waardoor je dit jaar geen Ultra meer nodig hebt. Dat geldt niet voor de fanatieke sporters, want voor hen is de Apple Watch Ultra 2 juist de perfecte smartwatch. Met functies als bergbeklimmen en diepzeeduiken onderscheidt de Ultra zich van de reguliere Apple Watch.

Als je deze toestellen te duur vindt raden we de Apple Watch Series 9 of de Apple Watch SE 2022 aan. Beide apparaten hebben een krachtige processor en gaan nog jaren mee. Bij de Apple Watch SE mist een aantal functies, maar dat is ook terug te zien in de prijs. Het is daarom je persoonlijke voorkeur hoeveel je wilt uitgeven aan een nieuwe smartwatch en welke functies je belangrijk vindt. Wil je het beste van het beste, maar niet de hoofdprijs betalen? Houd dan de refurbished Apple Watches van 2024 goed in de gaten!