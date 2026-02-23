Deze nieuwe WhatsApp-knop lost je grootste ergernis op (met één nadeel)

WhatsApp heeft er een nieuwe knop bij, die misschien wel de grootste ergernis van de berichtendienst eindelijk oplost. Toch heeft dat één nadeel.

Nieuwe WhatsApp-functie

Er is weer een nieuwe WhatsApp-functie beschikbaar! Groepsgesprekken zijn uitgebreid met een knop voor gespreksgeschiedenis in de nieuwe versie van WhatsApp. De nieuwe functie in WhatsApp lost een grote ergernis op, want je hebt bij nieuwe groepsgesprekken vaak geen idee waar de chat over gaat. Zeker bij een onduidelijke groepsnaam kan het nog wel eens zoeken zijn waarom je aan een nieuwe groepschat bent toegevoegd.

De nieuwe functie in WhatsApp verhelpt deze ergernis, want je ziet door de gespreksgeschiedenis direct waarvoor de chat bedoelt is. WhatsApp biedt voortaan de mogelijkheid om tussen de 25 en 100 berichten te tonen aan nieuwe groepsleden. Als je een contact toevoegt aan een groepsgesprek bepaal je zelf hoeveel berichten dit zijn. Zo krijgt het nieuwe groepslid meteen de context van het lopende gesprek. Klinkt dat goed? Hier vind je de nieuwe knop in WhatsApp!

Hier vind je de knop

Groepsberichtgeschiedenis is de recentste functie van WhatsApp, waarmee nieuwe groepsleden toegang krijgen tot (een deel van) de gespreksgeschiedenis van groepschats. Dat gebeurt niet zomaar, want je moet deze knop inschakelen als je een contact toevoegt aan een groepsgesprek. Beheerders van groepen bepalen of je deze optie kunt inschakelen bij het toevoegen van een nieuwe contactpersoon. Zo werkt het activeren van de chatgeschiedenis vervolgens:

Open WhatsApp; Ga naar een groepsgesprek; Tik op de naam van het gesprek; Kies voor ‘Voeg leden toe’ en selecteer een contactpersoon; Zet de schakelaar achter ‘Berichtgeschiedenis verzenden’ aan; Kies het aantal berichten dat het nieuwe lid ziet; Je hebt hier de keuze uit 100, 75, 50 of 25 berichten. Tik tot slot op ‘Klaar’ om een nieuw groepslid toe te voegen.

Heb je de nieuwe functie in WhatsApp geactiveerd? Let dan goed op, want de nieuwe knop in WhatsApp heeft ook een belangrijk nadeel. In sommige gevallen is het beter als je geen toegang geeft tot recente berichten, omdat daarin gevoelige of geheime informatie wordt besproken. Denk dus goed na als je een groepslid toevoegt, het is lang niet altijd verstandig om de gespreksgeschiedenis te activeren. Doe dat alleen als de context van het gesprek echt belangrijk is voor het nieuwe groepslid.

De nieuwe knop in WhatsApp heeft zowel een voor- als nadeel. Voordeel is dat nieuwe groepsleden sneller begrijpen waar het gesprek over gaat, zonder dat je een samenvatting van eerdere berichten hoeft te geven. Nadeel is dat niet alle berichten gedeeld hoeven te worden met het nieuwe groepslid, terwijl ze met de gespreksgeschiedenis wél zichtbaar worden. Het is daarom mogelijk om tussen 25, 50, 75 en 100 berichten te kiezen, om te voorkomen dat je te veel chats onthult.

Op die manier kun je het nadeel van de nieuwe WhatsApp-knop voorkomen, maar wees dus wel alert als je een contactpersoon toevoegt aan een groepsgesprek. Zie je de nieuwe functie nog niet? Dan moet je even geduld hebben, want het duurt doorgaans enkele weken tot maanden voordat alle gebruikers de nieuwe feature kunnen gebruiken. WhatsApp rolt functies geleidelijk uit, dus de optie kan ieder moment verschijnen in de app. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!